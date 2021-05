Le CDC s’attend à des données sur le vaccin Covid sur les femmes enceintes cet été et les enfants de moins de 12 ans d’ici cet automne

Rochelle Walensky, directrice des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis, écoute lors d’une audition du sous-comité des crédits du Sénat à Washington, DC, États-Unis, le mercredi 19 mai 2021.

Les responsables des Centers for Disease Control and Prevention ont déclaré mercredi qu’ils attendaient des données d’essais testant les vaccins Covid-19 sur des femmes enceintes cet été et sur des enfants dès l’âge de 6 mois d’ici la fin de l’année.

Le directeur adjoint principal du CDC, le Dr Anne Schuchat, a déclaré aux législateurs qu’ils avaient déjà reçu des «données rassurantes» sur les vaccins administrés aux femmes au cours de leur troisième trimestre. « Nous nous attendons cet été à avoir encore plus de données, en particulier sur les vaccins administrés plus tôt pendant la grossesse », a déclaré Schuchat lors d’une audition au Sénat sur le budget annuel de l’agence.

Bien que les vaccins n’aient pas encore été approuvés pour une utilisation chez les femmes enceintes, Schuchat a déclaré que les femmes enceintes devraient avoir accès aux vaccins car elles peuvent être plus malades à cause de Covid que d’autres personnes.

«Les femmes enceintes qui contractent Covid ont de pires expériences avec l’infection que les femmes non enceintes», a déclaré Schuchat. « Plus de temps dans l’unité de soins intensifs, plus de risque de conséquences graves, y compris ces décès rares. Covid complique également la grossesse en augmentant le risque de prématurité et en entraînant d’autres types de complications. »

Schuchat a également déclaré que de nouvelles données montrent que les mères vaccinées peuvent transférer leurs anticorps Covid à leurs bébés pendant l’allaitement.

Le Dr Anthony Fauci, conseiller médical en chef à la Maison Blanche a déclaré séparément mercredi que « le bébé recevrait, pendant la période de grossesse à travers le placenta, des anticorps contre le virus » qui dure quelques mois après la naissance, a-t-il dit. Fauci, s’exprimant dans une interview avec Axios, a également déclaré que les mères pouvaient transférer leurs anticorps Covid pendant l’allaitement, étendant ainsi l’immunité de leurs bébés.

Les enfants de moins de 12 ans « pourraient probablement se faire vacciner au moment où nous atteindrons la fin de l’année civile 2021, et au plus tard au premier trimestre de 2022 », a-t-il déclaré.

Le directeur du CDC, le Dr Rochelle Walensky, a déclaré aux législateurs que « les vaccins arrivent pour les jeunes, ils font des études de désescalade des doses maintenant jusqu’à 9 ans peu de temps après jusqu’à 6 puis jusqu’à 3 puis jusqu’à 6 mois … dans l’espoir de avoir plus d’ici la fin de l’automne et la fin de l’année. «