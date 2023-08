Le CDC s’attend à ce que de nouveaux clichés soient disponibles à la mi-septembre

Les Centers for Disease Control and Prevention s’attendent à ce que les vaccins Covid soient mis à jour à partir de Pfizer , Moderne et Novavax être disponible au public à la mi-septembre, a déclaré jeudi un responsable de l’agence aux journalistes.

Cela revient au plus spécifique chronologie à ce jour. Les responsables fédéraux ont déclaré que les nouveaux vaccins pourraient arriver vers septembre. La directrice du CDC, Mandy Cohen, avait précédemment fourni un calendrier ultérieur, racontant Radio Nationale Publique que les vaccins pourraient être disponibles d’ici « début octobre ».

Ces injections doivent encore être approuvées par la Food and Drug Administration et le CDC, qui définiront les critères d’éligibilité pour les injections. Un groupe indépendant de conseillers du CDC se réunit le 12 septembre voter sur une recommandation concernant ces lignes directrices.

Des responsables du CDC et de la FDA ont déclaré que les agences encourageraient les Américains à recevoir une injection Covid mise à jour et d’autres vaccins clés avant l’automne, lorsque les virus respiratoires commenceront généralement à se propager plus largement. Cela inclut le vaccin annuel contre la grippe et les vaccins récemment approuvés qui protègent les personnes âgées et les nourrissons du virus respiratoire syncytial.

« Notre objectif, notre impératif, notre tâche est de nous assurer que nous utilisons ces outils », a déclaré le responsable du CDC. « La vaccination va continuer à être essentielle cette année parce que l’immunité diminue et parce que le virus Covid-19 continue d’évoluer. »