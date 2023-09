Le CDC s’attaque à la nouvelle vague de COVID

Le coronavirus veut que vous vous rappeliez qu’il n’a pas disparu – et qu’à l’heure actuelle, le virus veille à ce que les Américains ne le relèguent pas entièrement dans le passé.

Les dernières semaines ont montré des signes de une mini-vague de COVID-19 qui se développe lentement piloté par de nouvelles sous-variantes d’Omicron. De nombreuses agences de santé publique ne publient plus de statistiques quotidiennes (voire hebdomadaires) sur les coronavirus, ce qui rend difficile de connaître l’ampleur de la flambée actuelle. Pourtant, les hospitalisations et les décès augmentent.

Pour être clair, personne ne pense que le pays s’approche de quelque chose qui ressemble aux vagues dévastatrices Delta et Omicron des premiers stades de la pandémie. Aux États-Unis, pratiquement tout le monde bénéficie désormais d’une certaine immunité contre le virus, que ce soit par le biais d’une infection, d’une inoculation ou d’une combinaison des deux.

Cependant, de manière anecdotique, les histoires de proches et de voisins malades, de fêtes annulées et de voyages retardés, suggèrent que le virus réaffirme son pouvoir. Pour certains, l’infection n’est peut-être qu’un inconvénient, mais pour les personnes âgées et immunodéprimées, ainsi que pour celles qui n’ont tout simplement pas la possibilité de s’absenter du travail pendant plusieurs jours, le coronavirus continue de représenter un danger bien réel.

Yahoo News s’est entretenu avec Dr Nirav Shahdirecteur adjoint principal des Centers for Disease Control and Prevention, sur la meilleure façon de penser au coronavirus à l’automne 2023.

Avant de rejoindre le CDC à son siège d’Atlanta plus tôt cette année, il a été directeur du Centre de contrôle et de prévention des maladies du Maine, où il a dirigé la réponse de l’État à la pandémie.

Yahoo News : Est-ce le bon moment pour obtenir le rappel ?

Dr Nirav Shah : C’est le moment idéal. J’ai passé une partie du week-end à aider ma mère, mes tantes et oncles, mon cousin, les enfants de mes cousins, ma belle-famille, les aidant à trouver des rendez-vous et à planifier cette semaine pour leur rappel COVID.

Je sais qu’il y a des gens qui essaient toujours de chronométrer. C’est un peu comme jouer au marché. Je me soucie beaucoup plus du fait que vous receviez le rappel COVID plutôt que du moment où vous le recevez. Donc, si votre horloge interne vous dit d’attendre deux semaines, super, attendez deux semaines. Je veux juste que tu comprennes.

Le vaccin le plus récent continuera d’être efficace contre les deux variantes qui circulent actuellement, EG.5 et ce nouveau BA.2.86.

Parlons du sujet préféré de tous : le masquage.

Ce sur quoi je me concentre, c’est de faire de la place aux personnes qui souhaitent porter un masque. C’est leur choix. Et je pense que nous devrions tous collectivement respecter ce choix. Vous ne savez tout simplement pas pourquoi quelqu’un porte un masque. Vous ne savez pas s’ils ont été exposés il y a cinq jours et s’ils suivent les directives du CDC. Vous ne savez pas s’ils ont une greffe de rein, vous ne savez pas s’ils s’occupent d’une mère atteinte d’un cancer.

Numéro 2, il y a eu des informations de type canular sur Internet selon lesquelles le CDC allait décider de réintroduire les mandats. C’est encore une fois un canular. Il n’y a aucune vérité dans ces choses. Le masquage reste, fondamentalement, un choix individuel.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a été un critique particulièrement fervent des vaccins et des masques. Le Dr Joseph Ladapo, chirurgien général de cet État, a dit aux gens de ne pas recevoir de rappel. Pouvez-vous répondre à cela ?

Si les gens ont des questions sur la sécurité ou l’efficacité des vaccins, nous voulons être une source fiable de réponses. À cet égard, cependant, nous ne sommes pas d’accord avec le Dr Ladapo.

Un argument est que les vaccins ne sont tout simplement pas efficaces, en particulier chez les jeunes. Les données ne confirment pas cela.

L’autre chose dont parlent les sceptiques, ce sont les risques. Et là, ils ont tendance à pointer du doigt un risque en particulier, une inflammation appelée myocardite. Et c’était une préoccupation plus tôt, lorsque deux doses ont été administrées. Maintenant que nous sommes passés à une seule dose, nous avons constaté que les taux de myocardite sont vraiment rares. Mais nous gardons toujours les yeux ouverts, pour être clair.

