Le CDC renverse la politique des masques d’intérieur, affirmant que les personnes entièrement vaccinées devraient les porter à l’intérieur dans les points chauds de Covid

Les Centers for Disease Control and Prevention devraient recommander mardi que les personnes entièrement vaccinées recommencent à porter des masques à l’intérieur dans des endroits où les taux de transmission de Covid-19 sont élevés, selon des personnes proches du dossier.

Les responsables fédéraux de la santé pensent toujours que les individus entièrement vaccinés représentent une très petite quantité de transmission, selon les sources. Pourtant, certaines personnes vaccinées pourraient être porteuses de niveaux de virus plus élevés que ce que l’on croyait auparavant et potentiellement transmettre le virus à d’autres, ont-ils déclaré.

Les directives mises à jour arrivent avant la saison d’automne, lorsque la variante delta hautement contagieuse devrait provoquer une nouvelle augmentation du nombre de nouveaux cas de coronavirus et de nombreux grands employeurs prévoient de ramener les travailleurs au bureau.

Lire la suite: Les Américains auront besoin de masques à l’intérieur alors que les États-Unis se dirigent vers une «chute dangereuse» avec une augmentation des cas de delta Covid

Les experts de la santé craignent que le delta, déjà la forme dominante de la maladie aux États-Unis, ne frappe les États à faible taux de vaccination et à forte prévalence du virus. Ces États sont désormais contraints de réintroduire des règles sur les masques, des limites de capacité et d’autres mesures de santé publique qu’ils ont largement annulées ces derniers mois.

Le conseiller médical en chef de White, le Dr Anthony Fauci, a déclaré dimanche que le CDC envisageait de réviser les directives relatives aux masques pour les Américains vaccinés, affirmant qu’il était « à l’étude ».

« C’est une situation dynamique. C’est un travail en cours, il évolue comme dans tant d’autres domaines de la pandémie », a déclaré à CNN Fauci, également directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses. « Vous devez regarder les données. »

Les conseils du CDC ne sont qu’une recommandation, laissant aux États et aux autorités locales le soin de réintroduire ou non leurs règles de masque pour certaines personnes. Mais même avant les orientations attendues du CDC mardi, certaines régions réintroduisaient des mandats et des avis de masque.

Plusieurs comtés de Californie et du Nevada conseillent désormais à tous les résidents de porter des masques dans les lieux publics intérieurs, qu’ils soient vaccinés ou non. Dans le Massachusetts, des responsables de Provincetown ont conseillé à toutes les personnes de reprendre le port de masques à l’intérieur après que les célébrations du 4 juillet ont entraîné une épidémie de nouveaux cas.

–Meg Tirrell de CNBC et The Associated Press ont contribué à ce rapport.

C’est une nouvelle de dernière minute. Veuillez vérifier les mises à jour.