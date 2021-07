Le CDC reconsidère les directives sur les masques; mixage AstraZeneca, étude de clichés Pfizer

Le Dr Anthony Fauci dit que les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis envisagent de réviser leurs directives COVID-19 pour recommander que même les personnes entièrement vaccinées portent des masques en public.

Fauci, le plus haut responsable des maladies infectieuses du gouvernement du pays, a déclaré à « l’état de l’Union » de CNN qu’il avait participé à des conversations sur la modification des directives, ce qu’il a décrit comme étant « en cours d’examen ». Au cours des deux dernières semaines, les cas de COVID-19 ont augmenté de 171% à l’échelle nationale, alimentés par la variante delta. Le taux de mortalité a augmenté de 19% par rapport à la semaine précédente.

Il y a onze semaines, alors que plus d’un million d’Américains par jour se faisaient vacciner et que le nombre de cas de COVID-19 était faible, le CDC a annoncé que la plupart des personnes complètement vaccinées n’avaient plus besoin de porter de masques à l’intérieur, même dans les espaces surpeuplés.

« Plus d’atténuation est à venir. Qu’il s’agisse de masquage, de fermetures ou que ce soit vos enfants qui doivent retourner à l’apprentissage virtuel, cela arrive », a déclaré le Dr Jerome Adams, ancien chirurgien général américain, à CBS « Face the Nation » sur Dimanche.

« Et cela arrive parce que cette pandémie devient à nouveau incontrôlable. Et elle devient incontrôlable parce que nous n’avons pas assez de personnes vaccinées. »

Avec 49,1% de la nation entièrement vaccinés, les États-Unis sont loin de l’immunité collective, rendue plus difficile par la propagation rapide de la variante Delta, qui représente désormais 83% des cas à l’échelle nationale.

Une analyse du réseau USA TODAY des données de vaccination fédérales et étatiques a révélé qu’un quart ou moins des résidents sont entièrement vaccinés dans environ 120 comtés qui abritent plus de 3,6 millions de personnes dans neuf États du sud.

Aussi dans l’actualité :

►Plus de 50 grands groupes médicaux et de soins de santé américains ont demandé des mandats de vaccination pour tous les travailleurs de la santé et les employés des soins de longue durée. La déclaration conjointe de lundi comprenait l’American Medical Association, l’American College of Physicians et l’American Academy of Pediatrics,

►Rep. Clay Higgins, R-La., a contracté COVID-19 pour la deuxième fois, affirmant que ce combat a été « beaucoup plus difficile ». Higgins n’a pas dit s’il avait reçu un vaccin contre le COVID-19, mais il s’est opposé avec véhémence au masquage et a constamment critiqué les mandats d’atténuation.

►Au moins 17 cas de COVID-19 ont été identifiés parmi les participants au Faster Horses Festival le mois dernier, selon le Michigan Department and Human Services. Certaines de ces personnes étaient au festival alors qu’elles étaient contagieuses.

►Plusieurs États, dont la Floride, le Nebraska, l’Iowa et le Dakota du Sud, ont réduit leurs rapports sur les statistiques COVID-19 ce mois-ci alors que les cas à travers le pays commençaient à monter en flèche, privant le public d’informations en temps réel sur les épidémies, les cas, les hospitalisations et décès dans leurs communautés.

►Les organisateurs olympiques de Tokyo ont annoncé dimanche 10 nouveaux tests positifs parmi les personnes liées aux Jeux, portant le total à au moins 137, dont 16 athlètes, a rapporté le New York Times.

Les chiffres du jour: Les États-Unis ont enregistré plus de 34,4 millions de cas confirmés de COVID-19 et 610 800 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : Plus de 194 millions de cas et 4,15 millions de décès. Plus de 163 millions d’Américains – 49,1% de la population – ont été entièrement vaccinés, selon le CDC.

Ce que nous lisons : La Floride est en tête du pays pour les nouveaux cas, enregistrant plus cette semaine que la Californie, le Texas, New York et l’Illinois réunis. Et comme ailleurs, les non vaccinés constituent la quasi-totalité des hospitalisés et des morts. Mais les habitants, dont de nombreux agents de santé, se méfient toujours du coup de feu. Lire la suite.

Les travailleurs changent d’emploi à un rythme record au milieu de l’épuisement professionnel, la possibilité d’un salaire plus élevé

L’assouplissement de la pandémie et la réouverture de l’économie ont déclenché un remaniement sans précédent de la main-d’œuvre américaine. Les Américains quittent leur emploi en nombre record, généralement pour occuper un autre poste. Ils sont en mouvement principalement pour tirer le meilleur parti d’une explosion historique d’offres d’emplois, souvent à des salaires plus élevés, selon une enquête de Joblist pour USA TODAY. Beaucoup changent d’emploi parce qu’ils sont épuisés après avoir travaillé si dur pendant la pandémie ou finalement commencé des recherches d’emploi qu’ils ont reportées pendant la crise sanitaire, selon les résultats de l’enquête de Joblist, qui fournit des outils en ligne aux demandeurs d’emploi.

Mark Meadors travaillait plus de 70 heures par semaine dans quatre emplois, un poste à temps plein dans les ressources humaines et des concerts à temps partiel dans une épicerie, un concessionnaire de bateaux et dans les réserves de l’armée de l’air. Il a récemment quitté les postes de RH, d’épicerie et de concessionnaire de bateaux pour occuper un emploi plus sûr dans les ressources humaines dans une université et continuer ses fonctions dans la Réserve de la Force aérienne.

« C’était un soulagement », a déclaré Meadors. « Je dois répondre aux besoins de ma famille et je dois être là pour eux.

– Paul Davidson

Étude : les injections d’AstraZeneca puis de Pfizer augmentent le niveau d’anticorps

Une étude sud-coréenne a révélé des preuves d’une augmentation des niveaux d’anticorps lorsque les personnes recevaient un calendrier de vaccination mixte composé d’une injection d’AstraZeneca puis du vaccin Pfizer, a rapporté Reuters. L’étude suit celle du Royaume-Uni avec des résultats similaires en mélangeant AstraZeneca puis Pfizer, plutôt que deux doses d’AstraZeneca. La FDA n’a pas encore autorisé le vaccin AstraZeneca aux États-Unis

Les responsables de la santé publique ont demandé si un calendrier vaccinal « mix-and-match » serait sûr et efficace. Des questions se sont également posées quant à savoir si une dose de rappel sera nécessaire pour ceux qui ont reçu deux injections de Moderna ou de Pfizer ou une injection de Johnson & Johnson aux États-Unis alors que les variantes du coronavirus se propagent.

Soumya Swaminathan, scientifique en chef de l’Organisation mondiale de la santé, a cependant qualifié l’approche mixte de « tendance dangereuse » au début du mois, ajoutant qu’elle pourrait amener les gens à décider eux-mêmes quels vaccins combiner et combien de doses recevoir.

Le Canada et la Thaïlande ont autorisé une certaine forme de mélange et d’appariement dans certaines circonstances, mais jusqu’à présent, aucune combinaison de vaccins de ce type n’est autorisée aux États-Unis.

Un léopard des neiges non vacciné testé positif au COVID-19 au zoo de San Diego

Les humains ne sont pas les seuls à attraper COVID-19 pendant la flambée. Un léopard des neiges non vacciné du zoo de San Diego a contracté le coronavirus, selon un communiqué du zoo. Le léopard des neiges de 9 ans nommé Ramil a été testé positif au virus vendredi après qu’un spécialiste des soins de la faune a remarqué qu’il avait une toux et un écoulement nasal, selon le communiqué.

Le léopard des neiges semble se porter bien sans aucun autre symptôme, selon le communiqué. Ramil partageait le même habitat qu’une femelle léopard des neiges et deux léopards de l’Amour qui pourraient également avoir été exposés. On suppose qu’ils ont été exposés et sont actuellement en quarantaine car les vétérinaires surveillent leurs symptômes.

En janvier, trois gorilles ont été testés positifs pour COVID au zoo de San Diego, le premier cas connu chez les singes. Le zoo de San Diego a annoncé le 6 juillet que les animaux du zoo et du parc safari recevraient des vaccins COVID-19 pour certains de leurs animaux, y compris les chats sauvages et les mustélidés. Les doses de Zoetis, une société pharmaceutique vétérinaire basée dans le New Jersey, nécessitent deux vaccins à trois semaines d’intervalle, similaires aux vaccins Moderna et Pfizer.

-Steven Vargas

« Il regrette »: un animateur de radio qui doutait des vaccins hospitalisé

Un animateur de radio-débat conservateur basé au Tennessee a changé ses messages auparavant sceptiques sur les vaccins après avoir été hospitalisé avec COVID-19, a déclaré sa famille.

Phil Valentine, qui a publié sur les réseaux sociaux dissuadant son public de se faire vacciner s’il n’est pas « en danger de mourir » de COVID, a été hospitalisé dans l’unité de soins intensifs et reçoit de l’oxygène supplémentaire, mais n’est pas sous ventilateur selon son frère.

Valentine a déclaré aux auditeurs après avoir été diagnostiqué – mais avant d’être hospitalisé – qu’il avait choisi de ne pas se faire vacciner contre le COVID parce qu’il pensait qu’il ne mourrait probablement pas de la maladie.

Son frère, Mark Valentine, a déclaré cette semaine sur WWTN-FM à Nashville que son frère n’avait jamais été un « anti-vaxxer », mais qu’il était « pro-information » et « pro-choix » concernant le vaccin.

« Tout d’abord, il regrette de ne pas avoir été un défenseur plus virulent de la vaccination », a déclaré Mark Valentine. « Pour ceux qui écoutent, je sais que s’il était capable de vous le dire, il vous dirait : ‘Va te faire vacciner. Arrêtez de vous soucier de la politique. Arrête de t’inquiéter de toutes les théories du complot.' »

-Jeanine Santucci

Contribution : Karen Weintraub, USA TODAY ; The Associated Press.