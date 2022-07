Le CDC recommande Novavax, le 4e vaccin COVID à autoriser

Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis recommandent Le vaccin COVID-19 de Novavax Mardi pour les adultes non encore vaccinés. La signature officielle du directeur du CDC, le Dr Rochelle Walensky, a fait suite à l’approbation du groupe d’experts en santé publique du CDC qui conseille l’agence.

Novavax est le premier vaccin COVID-19 à base de protéines à être autorisé aux États-Unis – un type de vaccin plus « traditionnel » qui existe depuis des décennies.

La Food and Drug Administration américaine la semaine dernière a autorisé le COVID-19 de Novavax vaccin pour les personnes de 18 ans et plus sous la forme d’un vaccin de la série primaire à deux doses, chaque dose étant administrée à trois semaines d’intervalle. Parce qu’il est autorisé en tant que vaccin de la série primaire, Novavax ne peut pas être utilisé comme rappel par des personnes déjà vaccinées. Mais rendre Novavax disponible signifie que les adultes qui ont résisté à l’obtention d’un vaccin COVID-19 auront une autre option.

Le CDC a déclaré dans sa recommandation que Novavax sera disponible dans les prochaines semaines.

“Les vaccins contre le COVID-19 restent la meilleure mesure préventive contre les maladies graves causées par le COVID-19”, a déclaré le commissaire de la FDA, le Dr Robert M. Califf, dans un communiqué. communiqué de presse La semaine dernière. “Et j’encourage toute personne éligible, mais qui n’a pas encore reçu un vaccin COVID-19, à envisager de le faire.”

Les vaccins COVID-19 de Pfizer et Moderna utilisent de nouveaux ARNm La technologie. Le vaccin Johnson & Johnson, bien que son l’utilisation a été restreinte aux États-Unis, est un vecteur viral taper. Les vaccins à base de protéines avec adjuvants, comme ceux de Novavax, existent depuis des décennies.

Le vaccin Novavax a été Efficace à 90 % contre le COVID-19 symptomatique dans un essai clinique contre les variantes plus anciennes de COVID-19 (principalement alpha), mais des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer sa réponse contre omicron. L’autorisation de Novavax intervient alors que l’omicron est extrêmement contagieux Sous-variante BA.5 est responsable de la plupart des cas de COVID-19 dans le pays, mais les vaccins disponibles devraient rester protecteurs contre les maladies graves et la mort.

La FDA a recommandé aux fabricants de vaccins de créer formules de vaccins pour les doses de rappel cet automne ou hiver qui ciblent la nouvelle version d’omicron. Novavax a dit que c’était travailler sur un vaccin spécifique à omicron.

Les effets secondaires de Novavax comprennent des symptômes typiques et temporaires tels que des douleurs au site d’injection, de la fatigue, des maux de tête et de la fièvre. Novavax pourrait comporter un risque accru de myocardite (inflammation du cœur), selon la FDA. Six sur 40 000 vaccinés ont développé une myocardite dans un essai clinique, comparativement à un dans le groupe placebo.

Novavax a été l’un des premiers bénéficiaires du programme Operation Warp Speed, mais l’entreprise a problèmes de fabrication rencontrés. Novavax a soumis à la FDA une autorisation d’utilisation d’urgence en janvier — bien avant la réponse du vaccin COVID-19 — et son vaccin est autorisé pour une utilisation dans d’autres pays, y compris le Canada.

