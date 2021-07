Le CDC recommande les masques dans les zones à haute transmissibilité. Ce que cela veut dire

Les Centers for Disease Control and Prevention recommandent que même les Américains vaccinés reprennent le port de masques à l’intérieur s’ils se trouvent dans des zones à haute transmissibilité du virus COVID-19.

Les directives recommandent également que les personnes souffrant d’affections sous-jacentes qui peuvent les rendre plus sensibles au coronavirus portent des masques, ainsi que toute personne résidant avec des personnes vulnérables. Les enseignants, le personnel scolaire, les élèves et les visiteurs à l’intérieur des écoles de la maternelle à la 12e année relèvent également de nouvelles directives recommandant le port universel du masque.

Pour les personnes vaccinées dans un peu moins de la moitié des comtés du pays – qui ont une transmissibilité élevée – cela signifie que les masques sont recommandés pour être à nouveau monnaie courante à l’intérieur.

Plusieurs comtés avec de grands centres urbains américains, dont Los Angeles, St. Louis et Miami-Dade, font partie des comtés à forte transmission.

Dernières mises à jour COVID-19 :Le CDC dit que les personnes vaccinées peuvent transmettre le virus, recommande les masques à l’intérieur; LA impose la vaccination ou des tests hebdomadaires

Voici ce qu’est la transmissibilité et comment savoir si vous vous trouvez dans une zone où vous devriez recommencer à masquer à l’intérieur.

Qu’est-ce que la haute transmissibilité ?

La transmission communautaire est calculée à l’aide de deux paramètres : le nombre de nouveaux cas pour 100 000 personnes survenus au cours des sept derniers jours et le pourcentage de tests d’amplification d’acide nucléique de diagnostic et de dépistage positifs au cours des sept derniers jours. Les comtés sont classés comme ayant une transmissibilité faible, modérée, substantielle ou élevée.

La transmissibilité est considérée comme élevée lorsqu’il y a au moins 100 nouveaux cas pour 100 000 au cours des sept derniers jours et 10 % ou plus de TAAN positifs au cours de cette période. Une désignation de transmission élevée peut varier, avec des endroits comme le comté de Salt Lake dans l’Utah à un peu plus de 100 cas pour 100 000, à des comtés comme le comté de Pulaski en Arkansas, qui compte près de 500 cas pour 100 000.

La variante delta, qui continue de représenter plus de 80% des nouvelles infections aux États-Unis, est plus de deux fois plus transmissible que les souches originales de COVID-19, et les experts pensent qu’elle pourrait rendre les personnes vaccinées contagieuses.

« Cette nouvelle science est inquiétante et mérite malheureusement une mise à jour de nos recommandations », a déclaré mardi la directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky, lors d’un briefing.

Où COVID se propage-t-il à un rythme élevé?

Un peu moins de la moitié de tous les comtés américains, 46,43%, sont actuellement identifiés comme ayant une transmission élevée de COVID, selon le CDC, soit une augmentation de plus de 17% par rapport à il y a sept jours.

Les comtés avec une probabilité de transmission substantielle représentent 17,02 % des États-Unis ; 27,2 % des comtés sont considérés à un niveau modéré ; et 9,31 % sont à un niveau bas.

Dans deux États, la Floride et l’Arkansas, tout le monde devrait porter un masque dans les espaces publics intérieurs, selon les dernières directives du CDC, car chaque comté des deux États est une communauté à haute transmission.

Les États avec une grande concentration de comtés à forte transmission se trouvent principalement dans le sud des États-Unis et certains États de l’ouest comme l’Utah, selon le traqueur COVID du CDC.

Dans plusieurs États, dont la Louisiane, le Mississippi, l’Alabama et le Missouri, presque tous les comtés sont à un niveau élevé sur la carte.

Les plus grands comtés de Floride par population ont également certains des niveaux de transmission les plus élevés, avec le comté de Miami-Dade à plus de 408 cas pour 100 000 habitants et le comté de Broward à 310 cas pour 100 000 habitants.

Le plus grand comté de l’Arkansas en termes de population, le comté de Pulaski, compte 491,18 cas de COVID-19 pour 100 000 habitants en sept jours.

Los Angeles, en comparaison, est également répertoriée dans la catégorie de transmission élevée et compte 159,22 cas pour 100 000 personnes sur sept jours. Le comté de Salt Lake dans l’Utah compte 102,63 cas pour 100 000.

La transmissibilité est plus faible dans les régions du Nord-Est et dans certaines parties du Midwest. Presque tous les comtés de New York, de Pennsylvanie et du Minnesota, par exemple, sont dans les catégories modérées ou faibles.

Les masques reviennent :Ce que cela signifie pour les Américains vaccinés.

Comment savoir si vous êtes dans une zone à haute transmissibilité

Le CDC fournit un traqueur de données COVID qui comprend une vue par comté des taux de transmissibilité chaque semaine.

Vous pouvez entrer votre état, votre comté ou votre région métropolitaine pour savoir à quoi ressemble la transmissibilité là où vous habitez. aller sur ce site.