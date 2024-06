Le CDC recommande d’utiliser un antibiotique comme « pilule du lendemain » pour les MST

Par Luke Andrews, journaliste principal en matière de santé pour Dailymail.Com









On demande aux médecins d’envisager de prescrire une «pilule du lendemain» après un rapport sexuel pour lutter contre l’explosion des infections par les MST à l’échelle nationale.

Le CDC a publié aujourd’hui de nouvelles directives recommandant que l’antibiotique doxycycline soit prescrit dans les 72 heures suivant un rapport sexuel oral, vaginal ou anal non protégé avec un partenaire nouveau ou récurrent.

Des études suggèrent que le médicament pourrait prévenir jusqu’à 70 pour cent des infections à chlamydia et syphilis et jusqu’à 50 pour cent des cas de gonorrhée.

Il agit en tuant les bactéries avant qu’elles ne deviennent si avancées qu’elles provoquent des symptômes et puissent être transmises à d’autres.

Cela survient au milieu d’une « épidémie de MST » aux États-Unis, avec près de 700 000 Américains de plus attrapant désormais la chlamydia, la gonorrhée ou la syphilis chaque année par rapport à avant la pandémie de Covid.

Philadelphie a signalé le taux de MST le plus élevé en 2022, suivie de près par Memphis et Jackson, Mississippi.

Les nouvelles recommandations s’appliquent aux hommes gays et bisexuels ainsi qu’aux femmes transgenres ayant des antécédents d’au moins une IST.

Mais il peut également être accessible aux hommes et aux femmes hétérosexuels s’ils consultent un médecin craignant d’avoir été exposés à une IST.

Les directives, publiées aujourd’hui, indiquent que pour ces groupes « les prestataires devraient utiliser leur jugement clinique et leur prise de décision partagée pour éclairer l’utilisation ».

Les patients qui suivent le cours devront également subir un test de dépistage d’une IST au début et trois et six mois après avoir pris le médicament.

La doxycycline pour les IST est prescrite à raison de 200 milligrammes (mg) à prendre deux fois par jour pendant sept jours.

Son objectif est uniquement de réduire le risque d’IST, alors que la pilule du lendemain traditionnelle, Plan B, doit toujours être prise dans les 72 heures suivant un rapport sexuel non protégé pour éviter une grossesse non désirée.

Les responsables ont déclaré qu’ils recommandaient ce cours – baptisé prophylaxie post-exposition à la doxycycline (Doxy-PEP) – pour les hommes gays et bisexuels, car ce groupe est touché de manière disproportionnée par les IST.

Des chercheurs d’Innerbody ont rapporté que les taux de chlamydia, de gonorrhée et de syphilis augmentent à un « rythme inquiétant » aux États-Unis.

Le Dr Philip Andrew Chan, qui consulte le CDC sur les recommandations concernant la doxycycline, a déclaré que l’utilisation d’un antibiotique pour prévenir les MST ne serait pas « une solution miracle », mais plutôt « un autre outil ».

Ce groupe présente des taux de syphilis plus élevés que la population générale et représente toujours plus de la moitié de toutes les nouvelles infections au VIH.

Les responsables ont déclaré : «Doxy PEP représente le premier nouvel outil de prévention des IST depuis des décennies, à une époque où l’innovation dans la lutte nationale contre les IST est désespérément nécessaire.

« Ces lignes directrices seront mises à jour à mesure que des données supplémentaires seront disponibles. »

La doxycycline est utilisée aux États-Unis depuis son approbation en 1967 et est prise en cures de 60 jours à raison de deux comprimés par jour.

Il est disponible sur ordonnance, avec environ 9 millions de médicaments délivrés chaque année pour traiter tout, depuis un problème thoracique et dentaire jusqu’à une infection cutanée comme la rosacée et les IST.

Il n’est pas toujours prescrit pour les IST bactériennes, le CDC recommandant l’azithromycine pour la chlamydia, la ceftriaxone pour la gonorrhée et la pénicilline pour la syphilis.

Les infections deviennent déjà résistantes à ces médicaments, avec des inquiétudes soulevées l’année dernière à propos de deux cas de super-gonorrhée – ou gonorrhée résistante aux antibiotiques – détectés à Boston, Massachusetts.

Mais on craint que la prescription de doxycycline pour traiter les infections puisse avoir le même effet.

Des études suggèrent qu’environ cinq pour cent des infections à chlamydia pourraient déjà être résistantes à la doxycycline, la résistance étant probablement déjà présente dans la gonorrhée et la syphilis.

Des études suggèrent qu’il n’y a pas eu d’augmentation marquée de la résistance lorsque le doxy-PEP a été utilisé, mais il y a eu une légère augmentation des niveaux de résistance parmi les bactéries Staph – qui peuvent provoquer des infections de la gorge – passant de 5 à 13 pour cent.

La doxycycline est également associée à des effets secondaires, notamment des vomissements ou de la diarrhée, des maux de tête et une sensation de nausée.

Cela survient dans un contexte d’explosion des IST aux États-Unis, où chaque État voit les cas de syphilis et de gonorrhée augmenter entre 2017 et 2022, selon les dernières données disponibles.

Seule la chlamydia, l’IST la plus courante aux États-Unis, semble déclencher moins d’infections – mais on craint que cela soit dû au fait que moins de tests ont été effectués.

Les scientifiques craignent que la recrudescence des IST soit due à des comportements sexuels plus risqués et à une réduction de l’utilisation du préservatif.

Les experts sont particulièrement préoccupés par la hausse des taux de syphilis, car la maladie peut provoquer des malformations congénitales chez les fœtus en développement.

Les dernières directives étaient basées sur trois études portant sur des hommes homosexuels et bisexuels ayant reçu 200 milligrammes (mg) de doxycycline dans les 72 heures suivant un rapport sexuel.

Cela comprenait un essai mené en 2022 à San Francisco et à Seattle, où 501 hommes gays et bisexuels et femmes transgenres qui n’avaient jamais utilisé de préservatif pendant les rapports sexuels ont reçu de la doxycycline jusqu’à 72 heures après le rapport sexuel.

Et un essai de 2022 réalisé en France portant sur 332 personnes ayant reçu de la doxycycline dans les 72 heures suivant un rapport sexuel, avec des antécédents de rapports sexuels sans préservatif.

Les participants ont été suivis pendant 96 semaines, avec des résultats montrant une réduction de 50 pour cent du risque d’infection à la gonorrhée et une réduction jusqu’à 90 pour cent du risque d’infection à chlamydia ou à la gonorrhée.

La recommandation fait suite à une consultation publique sur la mesure, qui a été révélée pour la première fois en avril de l’année dernière.