Le CDC recommande des vaccins Covid mis à jour pour toute personne âgée de 6 mois et plus

Les Centers for Disease Control and Prevention ont recommandé mardi que tous les Américains âgés de six mois et plus reçoivent des injections Covid mises à jour de Pfizer et Moderne ouvrant la voie aux Américains pour commencer à recevoir les vaccins en quelques jours.

La directrice du CDC, Mandy Cohen, a approuvé mardi une recommandation formulée par un groupe indépendant de conseillers de l’agence. Cela signifie que les premières doses des nouvelles injections seront disponibles à certains endroits dans les prochaines 48 heures, selon le CDC.

« Nous disposons de plus d’outils que jamais pour prévenir les pires conséquences du COVID-19 », a déclaré Cohen dans un communiqué. « Le CDC recommande désormais une vaccination actualisée contre le COVID-19 pour toute personne âgée de 6 mois et plus afin de mieux vous protéger, vous et vos proches. »

Treize conseillers du CDC ont voté en faveur de la recommandation « universelle » pour les Américains lors de la réunion du panel mardi, tandis qu’un a voté contre.

« Je pense qu’il est clair que la vaccination va prévenir les maladies graves et les décès dans tous les groupes d’âge. Il s’agit d’une maladie évitable par la vaccination », a déclaré le Dr Beth Bell, professeur de clinique à l’Université de Washington et membre du groupe d’experts. la réunion consultative. « Et donc, pour cette raison, je suis favorable à la recommandation universelle. »

Le Dr Pablo Sanchez, professeur de pédiatrie à l’Ohio State University, a voté contre la recommandation en raison de « données limitées » sur les enfants, les nourrissons et d’autres populations, tout en notant qu’il n’est « pas contre ce vaccin ».

La recommandation du comité consultatif intervient un jour après que la Food and Drug Administration approuvé les deux vaccins d’ARNm, conçus pour cibler la sous-variante omicron XBB.1.5. Une photo mise à jour de Novavax qui utilise une technologie basée sur les protéines, est toujours en cours d’examen par l’agence.

La FDA a approuvé les nouveaux vaccins de Pfizer et Moderna pour les personnes de 12 ans et plus. L’agence a autorisé les injections en cas d’urgence pour les enfants de 6 mois à 11 ans.

Les nouveaux vaccins font partie d’une initiative des responsables de la santé publique visant à mettre à jour chaque année les vaccins Covid afin de cibler les souches plus récentes du virus – une approche similaire au vaccin annuel contre la grippe. Le déploiement du vaccin intervient alors que le virus recommence à s’implanter davantage aux États-Unis.

Les hospitalisations ont augmenté pendant sept semaines consécutives et ont augmenté de plus de 15 % pour atteindre 17 418 pour la semaine se terminant le 26 août, selon les dernières données du CDC. Ce nombre reste inférieur à la hausse que le pays a connue à l’été 2022, lorsque les hospitalisations ont grimpé à plus de 40 000.

Mais le CDC « s’attend à de nouvelles augmentations » alors que les États-Unis entrent dans la saison des virus respiratoires cet automne et cet hiver, période où le Covid, le virus respiratoire syncytial et la grippe ont tendance à se propager à des niveaux plus élevés, a déclaré l’épidémiologiste du CDC, le Dr Megan Wallace, lors de la réunion de mardi.