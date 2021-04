Les Centers for Disease Control and Prevention recommandent des injections de Covid-19 pour les femmes enceintes après que les données préliminaires de la plus grande étude sur l’utilisation du vaccin contre le coronavirus chez les femmes enceintes ont montré que les injections de Pfizer et Moderna étaient sans danger pour les femmes ainsi que leurs bébés.

Les chercheurs n’ont trouvé aucun «signal de sécurité évident» parmi les 35 691 femmes qui ont été suivies dans l’étude évaluée par des pairs publiée mercredi par le New England Journal of Medicine. Les données utilisées dans la recherche ont été autodéclarées et l’âge des participants variait de 16 à 54 ans.

« Aucun problème de sécurité n’a été observé pour les personnes vaccinées au cours du troisième trimestre ou de problème de sécurité pour leurs bébés », a déclaré vendredi le directeur du CDC, le Dr Rochelle Walenky. «En tant que tel, le CDC recommande aux femmes enceintes de recevoir les vaccins Covid-19».

Les chercheurs ont utilisé le système de surveillance «v-safe after vaccination health checker», le registre de grossesse v-safe et le Vaccine Adverse Event Reporting System pour caractériser l’innocuité initiale des vaccins à ARNm Covid-19 chez les femmes enceintes, selon l’étude.

Les femmes enceintes, par rapport à celles qui ne l’étaient pas, ont signalé plus fréquemment des douleurs au site d’injection, mais moins d’autres effets secondaires comme des maux de tête, des myalgies, des frissons et de la fièvre, selon l’étude. Sur les 827 participantes qui ont terminé leur grossesse, les taux de fausses couches étaient les mêmes que les taux observés avant la pandémie.

Les résultats sont préliminaires et ne couvrent que les 11 premières semaines du déploiement du vaccin aux États-Unis, du 14 décembre au 28 février.

Les femmes enceintes sont plus susceptibles d’être hospitalisées et courent un risque plus élevé de décès lorsqu’elles sont infectées par Covid-19, ce qui rend la vaccination particulièrement importante pour ce groupe démographique, selon les données des CDC. Les sociétés pharmaceutiques n’ont pas inclus les femmes enceintes dans les premières études d’efficacité et d’innocuité, mais des études récentes montrent que les vaccins sont sans danger pour elles.

Les chercheurs ont déclaré que « un suivi plus longitudinal, y compris le suivi d’un grand nombre de femmes vaccinées plus tôt dans la grossesse, est nécessaire pour informer les résultats de la mère, de la grossesse et du nourrisson ».