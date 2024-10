Le CDC recommande 2 doses ou plus pour les personnes de 65 ans et plus ou immunodéprimées

L’importance d’obtenir un vaccin COVID-19 à jour pendant cette période des fêtes, en particulier pour les Américains … [+] 50 ans et plus. (Photo de SAUL LOEB / AFP) (Photo de SAUL LOEB/AFP via Getty Images) AFP via Getty Images

Les Centers for Disease Control and Prevention ont annoncé nouvelles recommandations pour la vaccination contre le COVID-19 doses. Il n’a pas été surprenant pour de nombreux professionnels de la santé qu’il conseille une deuxième dose aux personnes de 65 ans et plus ou aux personnes plus jeunes qui sont modérément ou gravement immunodéprimées.

Ce qui était quelque peu inattendu, bien que positif, c’est qu’il recommande désormais « une flexibilité pour des doses supplémentaires (c’est-à-dire trois ou plus) pour les personnes modérément ou sévèrement immunodéprimées, en consultation avec leur fournisseur de soins de santé (une stratégie connue sous le nom de prise de décision clinique partagée).”

Le Comité consultatif sur les pratiques d’immunisation avait discuté d’une telle approche l’été dernier. Certains soutiennent qu’une approche standard et universelle est plus facile à comprendre pour les patients et les prestataires. D’autres ont préconisé d’évoluer vers un stratégie basée sur le risque. Le CDC recommande toujours une dose du vaccin COVID-19 2024-2025 pour les personnes âgées de 5 à 64 ans qui ne sont pas immunodéprimées.

Il y a eu une forte pression du public en faveur des changements et pour une recommandation selon laquelle tout le monde se ferait vacciner tous les six mois au lieu d’une fois par an. Beaucoup ont demandé que les personnes immunodéprimées soient autorisées à recevoir un deuxième vaccin contre la COVID-19 deux mois après le premier.

Au cours des quatre dernières années et demie, nous avons constaté que la COVID-19 n’a pas le même caractère saisonnier que la grippe : des vagues d’infection se sont produites tout au long de l’année. C’est pourquoi cela n’avait aucun sens pour beaucoup de suggérer uniquement une vaccination annuelle d’automne en combinaison avec le vaccin contre la grippe.

L’un des problèmes réside dans le faible taux de vaccination, même lorsqu’ils sont disponibles. Seuls 22,5 % des adultes et 14,1 % des enfants ont reçu le vaccin 2023-2024. Moins de 9% des adultes de 65 ans et plus ont reçu au moins deux doses du vaccin contre la COVID-19 2023-2024.

La participation a sans aucun doute diminué depuis lors, car le programme Bridge Access du CDC, qui fournit des vaccins gratuits contre le COVID-19 aux patients sous-assurés ou sous-assurés, a pris fin en août. Depuis lors, le coût du vaccin pour les personnes non assurées n’a pas été pris en charge par le gouvernement, mais a été répercuté sur les particuliers, et beaucoup n’ont pas les moyens de se le permettre.

Il existe également de nombreuses données démontrant l’efficacité du vaccin contre l’hospitalisation. diminue considérablement au bout de quatre à six mois chez les personnes âgées de 65 ans et plus. Courant 2023-2024, efficacité du vaccin contre l’hospitalisation des personnes immunodéprimées a diminué encore plusà 0 d’ici quatre à six mois environ (p. 17).

Efficacité du vaccin dans le temps. … [+] https://www.cdc.gov/acip/downloads/slides-2024-10-23-24/04-COVID-Link-Gelles-508.pdf CDC

L’une des questions est de savoir quels critères devront être remplis pour que Medicare/Medicaid ou les assureurs privés couvrent des doses supplémentaires pour les patients immunodéprimés. Les patients peuvent-ils payer de leur poche s’ils souhaitent une dose supplémentaire mais ne répondent pas aux critères ? Si quelqu’un essaie de protéger un membre de sa famille à risque, peut-il obtenir trois ou quatre doses par an ?

Une autre recommandation intéressante de l’ACIP est d’utiliser des vaccins du même fabricant (vaccins homologues). Cela était surprenant car, dans certaines études antérieures, une approche mixte (hétérologue) semblait avantageuse. Par exemple, la FDA a noté que les rappels hétérologues ont entraîné des réponses sérologiques similaires ou supérieures que les boosters homologues.

Pourquoi le CDC recommande-t-il désormais de rester avec le même fabricant ?

Le Dr Eric Topol, fondateur du Scripps Research Translational Institute, a déclaré que c’est peut-être dû au fait qu’il existe une grande variabilité dans les réponses (neutralisant les cellules Abs et T) à la stratégie de mix-and-match, mais aucune étude ne montre des différences nettes dans les résultats cliniques. . Un autre expert a émis l’hypothèse que cela était dû au fait que les vaccins de différents fabricants ciblent différentes souches du virus. Novavax est le plus puissant contre la lignée JN.1, mais les vaccins à ARNm ciblent les variantes FLiRT.

Le CDC n’a pas répondu aux questions spécifiques et détaillées sur ces problèmes. C’est une bonne nouvelle que les patients immunodéprimés puissent être mieux protégés en étant autorisés à se faire vacciner plus fréquemment. Mais le problème se cache dans les détails quant à la manière dont cela peut – ou fonctionnera – dans la pratique. Il semble que nous devons attendre des éclaircissements supplémentaires.*

*Le CDC a répondu le 25/10 à 18 heures que « Si l’ACIP approuve les modifications du calendrier, alors les assureurs couvrent le coût des vaccins. »