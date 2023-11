Le CDC rapporte un taux record d’exemptions de vaccins pour les enfants de la maternelle

Le taux d’exonération des vaccinations systématiques chez les enfants de maternelle a atteint un niveau record, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

UN Rapport du CDC publié jeudi dit 3 % des enfants de la maternelle au cours de l’année scolaire 2022-23 ont bénéficié d’une exemption de vaccination non médicale de leur État. Ce taux, en augmentation par rapport aux 2,6 % de l’année précédente, est le plus élevé jamais enregistré aux États-Unis.

Quarante États et Washington, DC, ont tous connu une augmentation des exemptions de vaccins non médicaux pour les enfants entre les années scolaires 2021-22 et 2022-23. Dans 10 de ces États, plus de 5 % des enfants de maternelle étaient exemptés d’au moins un vaccin – un bond massif par rapport à deux États à peine trois ans plus tôt. Dans l’Idaho, 12 % des enfants de maternelle bénéficiaient d’une exemption de vaccination.