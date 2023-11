Le CDC rapporte le taux d’exemption de vaccins infantiles le plus élevé jamais enregistré

Le nombre d’enfants dont les tuteurs refusent de recevoir les vaccins infantiles de routine a atteint un niveau record, selon le rapport. Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes a rapporté jeudi, laissant potentiellement des centaines de milliers d’enfants sans protection contre des maladies évitables comme la rougeole et la coqueluche.

Le rapport n’aborde pas les raisons de cette augmentation, mais les experts affirment que les résultats reflètent clairement le malaise croissant des Américains à l’égard de la médecine en général.

“Il y a une méfiance croissante à l’égard du système de santé”, a déclaré le Dr Amna Husain, pédiatre en pratique privée en Caroline du Nord et porte-parole de l’American Academy of Pediatrics. Les exemptions de vaccins « ont malheureusement suivi une tendance à la hausse ».

Le rapport du CDC a révélé que 3 % des enfants entrant à la maternelle au cours de l’année scolaire 2022-2023 ont bénéficié d’une exemption de vaccination de leur État. Il s’agit du taux d’exonération le plus élevé jamais enregistré aux États-Unis.

Quarante États ont vu leurs exemptions augmenter. Dans 10 États – Alaska, Arizona, Hawaï, Idaho, Michigan, Nevada, Dakota du Nord, Oregon, Utah et Wisconsin – le taux d’exonération a grimpé de plus de 5 %.

“C’est un grand pas en avant”, a déclaré Ranee Seither, épidémiologiste du CDC et auteur du nouveau rapport. Il y a à peine trois ans, a déclaré Seither, seuls deux États avaient un taux d’exonération supérieur à 5 %.

L’Idaho se démarque dans le nouveau rapport. Plus de 12 % des enfants entrant à la maternelle dans cet État bénéficiaient d’une exemption de vaccination en 2022.

Cette tendance semble coïncider avec des doutes sur les vaccins Covid.

“Tant de gens étaient réticents à recevoir ce nouveau vaccin”, a déclaré le Dr Mysheika Roberts, commissaire à la santé de Columbus Public Health. Elle craignait que cela « ait un effet d’entraînement et ait un impact sur la couverture vaccinale de nos enfants ».

Le rapport révèle également que les taux de vaccination chez les jeunes enfants sont restés stagnants après une baisse de la couverture liée à la pandémie.

Pour l’année scolaire 2022-2023, la couverture vaccinale des enfants de maternelle est restée à 93 %. Avant la pandémie, ce taux oscillait constamment autour de 95 %.

Généralement, les populations ont besoin d’une immunité de 95 % pour se protéger contre les épidémies virales.

“Le fait que nous n’ayons pas pu nous rétablir est préoccupant”, a déclaré Shannon Stokley, directrice adjointe de la mise en œuvre scientifique à la division des services de vaccination du CDC. “Cela signifie que certains enfants ne sont peut-être pas protégés contre des maladies très graves.”

Bien que les États diffèrent dans leurs exigences en matière de vaccination pour fréquenter les écoles publiques et la plupart des écoles privées, ils incluent généralement des vaccins pour protéger contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR), la diphtérie, le tétanos et la coqueluche acellulaire (DTaP), la poliovirus et la varicelle.

Certains États exigent une preuve médicale attestant qu’un enfant ne peut pas recevoir de vaccin. Dans d’autres, les parents évoquent des préoccupations religieuses ou personnelles concernant les vaccins.

“Il est très facile d’obtenir une exemption dans l’État de l’Ohio”, a déclaré Roberts. “Très facile.”

C’est Roberts qui s’est occupé d’un épidémie de rougeole dans le centre de l’Ohio à cette époque l’année dernière. Les premiers cas étaient associés à une personne qui avait voyagé à l’étranger dans une région où une épidémie de rougeole était en cours.

Mais le virus s’est rapidement propagé parmi les enfants non protégés. Les enfants qui n’avaient pas été vaccinés contre la rougeole, a déclaré Roberts, ont été infectés simplement en se trouvant dans le même cabinet médical que les enfants atteints de la rougeole.

Au total, 85 personnes sont tombées malades, toutes âgées de moins de 16 ans. Aucun décès n’a été signalé, mais 36 de ces patients ont dû être hospitalisés, la plupart pour déshydratation due à une diarrhée intense. Tout cela s’est produit à une époque où les hôpitaux étaient déjà confrontés à des poussées de Covid, de RSV et de grippe.

“Nous devons vraiment rester sur nos gardes”, a déclaré le Dr Julie Morita, vice-présidente exécutive de la Fondation Robert Wood Johnson et ancienne directrice du département de santé publique de Chicago. “Nous avons oublié à quel point ces maladies sont graves.”

