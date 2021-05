Le CDC rapporte des cas supplémentaires de caillots sanguins

Treize autres cas de trouble inhabituel de la coagulation sanguine ont été identifiés parmi les personnes qui ont reçu le vaccin Johnson & Johnson, mais personne d’autre n’est décédé et aucun nouveau cas n’a été observé parmi les personnes vaccinées après la pause de 11 jours du gouvernement dans les injections de J&J.

Les Centers for Disease Control and Prevention ont déclaré mercredi que 28 personnes ont maintenant été identifiées avec un trouble appelé thrombose avec syndrome de thrombocytopénie (TTS).

Pour se qualifier pour le diagnostic, une personne doit avoir un caillot sanguin, connu sous le nom de thrombose, dans un endroit rare, comme le cerveau, ainsi que de faibles taux de plaquettes dans le sang, une condition connue sous le nom de thrombocytopénie.

La combinaison est extrêmement rare. Le fait qu’il se soit produit chez autant de personnes dans les deux semaines suivant la vaccination « suggère une association causale plausible », a déclaré mercredi le Dr Tom Shimabukuro, directeur adjoint du Bureau de la sécurité de la vaccination des CDC, à un comité consultatif de l’agence.

Jusqu’à présent, trois personnes sont décédées du TTS et une reste aux soins intensifs.

Le vaccin J&J a été livré à près de 8 millions d’Américains avant que son utilisation ne soit temporairement suspendue le mois dernier. Tous les patients atteints de TTS ont reçu le vaccin avant la pause, bien que les 13 cas supplémentaires n’aient été identifiés que récemment.

Seulement environ 1 million de personnes ont reçu le vaccin à injection unique depuis que l’utilisation du vaccin J&J a repris le 23 avril. Seulement 150 000 vaccins J&J ont été administrés depuis à des femmes de moins de 50 ans, le groupe le plus à risque de TTS, suggèrent les données du CDC.

Dans les rapports précédents, un seul patient TTS était de sexe masculin; maintenant il y a 6 hommes parmi les 28 patients. Les patients étaient âgés de 18 à 59 ans, un plus grand nombre de patients plus âgés ayant été identifiés récemment. Les femmes semblaient être les plus à risque dans la trentaine et la quarantaine, tandis que les hommes ne se regroupaient pas dans une tranche d’âge particulière, a déclaré Shimabukuro.

La plupart des symptômes se sont développés 6 à 15 jours après la vaccination, après que les effets secondaires normaux ont généralement disparu.

Le CDC avait initié la pause en partie parce qu’il voulait avertir les vaccinés du risque possible de TTS et aussi pour alerter les médecins qu’ils ne devraient pas traiter les patients TTS avec de l’héparine, un médicament couramment utilisé pour traiter les caillots sanguins mais qui pourrait entraîner ces patients. pire.

Sous une baleine, à l’Indy 500 ou lors de vos achats de légumes:Endroits sympas pour prendre votre COVID-19

Il n’y a eu aucun cas confirmé de TTS parmi les 135 millions de doses du vaccin Pfizer-BioNTech et 110 millions de doses du vaccin Moderna qui ont été délivrées depuis que les deux ont été autorisés à être utilisés en décembre.

Un vaccin fabriqué par AstraZeneca et développé par l’Université d’Oxford, qui est disponible en Europe mais pas aux États-Unis, pose un problème similaire. Les vaccins J&J et AstraZeneca-Oxford sont tous deux administrés via un vaccin inoffensif, une technologie différente de celle utilisée parmi d’autres vaccins.

Il n’est pas clair si les risques de TTS sont plus élevés parmi ceux qui ont reçu le vaccin J&J ou celui d’AstraZeneca-Oxford, a déclaré Shimabukuro.

Caillots sanguins et vaccins COVID-19:Comment les scientifiques commencent à démêler les rares effets secondaires des vaccins J&J et AstraZeneca

Le vaccin de J&J est le seul vaccin actuel qui nécessite une dose unique, ce qui le rend idéal pour certains groupes, y compris ceux qui n’aiment pas les vaccins et ceux qui sont peu susceptibles ou incapables de recevoir deux doses.

Les avantages du tir continuent de l’emporter sur le risque rare de TTS, a conclu un sous-comité du groupe consultatif qui a entendu la présentation de Shimabukuro.

Mais deux membres du Comité consultatif sur les pratiques d’immunisation ont déclaré qu’ils n’en étaient pas sûrs, en particulier à un moment où deux autres vaccins sont disponibles pour les Américains.

«Je reste très préoccupé», a déclaré le Dr Pablo Sánchez, professeur de pédiatrie à l’Ohio State University – Nationwide Children’s Hospital de Columbus. « Un cas, c’est de trop. »

Il a suggéré que le vaccin ne soit utilisé que sur les personnes de plus de 60 ans, qui ne semblent pas à risque de TTS.

La Dre Sarah Long, professeure de pédiatrie au Drexel University College of Medicine et au St. Christopher’s Hospital for Children, tous deux à Philadelphie, a déclaré qu’elle aimerait que les femmes de moins de 60 ans soient invitées à fournir un consentement écrit avant de recevoir le vaccin J&J, pour s’assurer qu’ils sont conscients des risques potentiels.

D’autres membres du comité n’ont pas exprimé leur opinion, mais peuvent le faire à mesure que les données, et probablement davantage de patients, s’accumulent au fil du temps.

Le CDC recueille des rapports sur les effets indésirables d’un vaccin sur vaers.hhs.gov.

Contactez Karen Weintraub à kweintraub@usatoday.com.

La couverture santé et sécurité des patients à USA TODAY est rendue possible en partie grâce à une subvention de la Fondation Masimo pour l’éthique, l’innovation et la concurrence dans le secteur de la santé. La Fondation Masimo ne fournit aucune contribution éditoriale.