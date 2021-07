Le CDC publie une étude montrant que 3/4 des cas Delta font partie des vaccinés, dit que les masques sont la réponse – RT USA News

Le CDC a publié une étude étayant sa décision de recommander le masquage à l’intérieur pour les Américains vaccinés et non vaccinés. L’étude a examiné une épidémie et a révélé que les trois quarts des personnes testées positives étaient vaccinées.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont révisé mardi leurs directives de masquage, exhortant tous les Américains dans les zones à forte transmission de Covid-19 à se masquer à l’intérieur, quel que soit leur statut vaccinal. Des mandats de masque dans les entreprises, les ministères et certaines juridictions locales ont suivi, alors que la directrice du CDC, Rochelle Walensky, a insisté sur le fait que la décision avait été prise sur la base de nouvelles preuves scientifiques.





Aussi sur rt.com

‘Ne change pas notre PLAN DE JEU’: L’OMS dit qu’il n’y a aucune preuve que la variante Delta ‘plus rapide et plus en forme’ a une mortalité ou une résistance vax plus élevée







Le CDC a publié ces preuves vendredi. Dans une étude de 469 cas de Covid-19 qui ont éclaté dans la station balnéaire de Cape Cod, Massachusetts, plus tôt ce mois-ci, 74% se sont produits en « personnes complètement vaccinées ». Quatre patients hospitalisés sur cinq étaient complètement vaccinés et, en moyenne, les vaccinés avaient terminé leurs deux séries de doses seulement 86 jours avant l’infection.

Les cas étudiés se sont produits chez des personnes vaccinées principalement avec des injections Pfizer et Moderna, un plus petit nombre ayant reçu le vaccin à dose unique de Johnson & Johnson. Aucun vaccin n’a été désigné comme offrant une protection meilleure ou pire, et aucun ne semblait empêcher le développement des symptômes. Quelque 79% des patients vaccinés étaient symptomatiques, a noté l’étude.

Les tests en laboratoire ont révélé que 90% de toutes les infections de Cape Cod impliquaient la variante Delta du coronavirus.

Le rapport donne du poids à l’argument selon lequel la récolte actuelle de vaccins n’est pas aussi efficace contre la variante Delta, bien que le CDC et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) insistent tous deux sur le fait que la vaccination est efficace contre « maladie grave et mort » du virus, pour citer la responsable technique de l’OMS, Maria Van Kerkhove, lors d’un briefing plus tôt vendredi.





Aussi sur rt.com

Le gouverneur Abbott menace d’imposer une amende aux gouvernements locaux qui ordonnent aux Texans de se masquer alors que le revirement du CDC déclenche une vague de nouveaux mandats







Cependant, l’étude du CDC a noté que des charges virales tout aussi élevées ont été trouvées chez les personnes vaccinées et non vaccinées. Walensky a déclaré vendredi que « des charges virales élevées suggèrent un risque accru de transmission » et a fait part de ses inquiétudes quant au fait « Les personnes vaccinées infectées par Delta peuvent transmettre le virus. » L’étude elle-même est moins alarmiste, affirmant que « des études microbiologiques sont nécessaires pour confirmer ces résultats ».

Walensky a dit que l’étude de Cape Cod était « pivot » en informant la décision du CDC de recommander le masquage à l’intérieur. Auparavant, l’agence avait attiré l’attention des républicains pour avoir utilisé une étude indienne extrêmement limitée sur les charges virales et la transmission potentielle pour sauvegarder les conseils sur les masques, comme l’ont révélé des documents divulgués au Washington Post jeudi.

L’étude semble réfuter l’argument des hauts responsables de la santé selon lequel les Américains non vaccinés sont responsables de la multiplication par quatre des cas de Covid-19 aux États-Unis depuis juin. « C’est un problème principalement parmi les non vaccinés, c’est la raison pour laquelle nous sommes là-bas, suppliant pratiquement les personnes non vaccinées de sortir et de se faire vacciner » Dimanche, le conseiller de la Maison Blanche sur les coronavirus, le Dr Anthony Fauci, a déclaré à CNN, ajoutant que les États-Unis déménageaient actuellement « dans le mauvais sens » concernant l’éradication du Covid-19.

La question de savoir si les mandats de masque ralentiront la propagation de la variante Delta se confirmera avec le temps. Au-delà d’exiger des masques et de faire pression sur les Américains pour qu’ils se fassent vacciner, la Maison Blanche est à court d’options. Une exigence nationale en matière de vaccin est « pas à l’étude pour le moment », L’attachée de presse adjointe Karine Jean-Pierre a déclaré vendredi aux journalistes. Jean-Pierre a également déclaré que « Nous n’allons pas nous diriger vers un confinement. »

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !