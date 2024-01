Le CDC publie le calendrier de vaccination 2024 pour les 18 ans et moins

ST PAUL, Minnesota — Chaque année, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) mettent à jour leurs recommandations. calendriers de vaccination pour bébés, enfants et adolescentset un rapport distinct pour adultes.

Le rapport pour les 18 ans et moins arrive quelques mois seulement après que la Food and Drug Administration (FDA) a approuvé deux options pour prévenir le virus respiratoire syncytial chez les nourrissons, et alors que des hôpitaux comme Minnesota pour enfants nous constatons un afflux de patients atteints du VRS et d’autres maladies.

Le Dr Liz Placzek, pédiatre pour enfants du Minnesota, affirme que les familles qui suivent les directives sont moins susceptibles d’être hospitalisées.

“À l’heure actuelle, les chiffres du COVID, du RSV et de la grippe sont élevés”, a déclaré Placzek. “Les temps d’attente aux urgences sont longs. Nous sommes occupés, mais pour la première fois, nous disposons de vaccins pour protéger les personnes à haut risque contre ces trois choses.”

Placzek dit que le changement le plus important et le plus notable apporté aux lignes directrices de cette année est l’ajout et les recommandations concernant l’injection et les vaccins du VRS.

“Ce qui est très excitant”, a-t-elle déclaré.

Malgré une pénurie nationale d’injections de RSV, le CDC recommande le Nirsevimab pour les nourrissons de moins de 8 mois nés pendant ou qui entrent dans leur première saison du VRS, et pour les enfants de 8 à 19 mois qui présentent un risque accru de VRS grave et qui entrent dans leur deuxième saison du VRS.

“Il vient de sortir en 2023”, a déclaré Placzek. “L’injection du RSV, ce sont en fait des anticorps, donc ce n’est pas techniquement un vaccin mais nous le traitons comme tel. C’est une injection que les enfants peuvent recevoir et elle les protège vraiment pendant ces mois d’hiver.”

Placzek dit qu’un autre changement notable concerne la maladie pneumococcique, qui provoque des otites, des infections des sinus, une pneumonie et d’autres infections graves.

“Le nouveau vaccin inclut davantage de souches de pneumocoque”, a-t-elle déclaré. “Le précédent contenait moins de souches, donc il n’y en avait que 13. Cela le porte à 20 contre lesquelles il protège.”

Il n’est pas nécessaire de mémoriser le nouvel horaire car votre pédiatre est probablement à jour. Placzek dit que c’est le moment idéal pour contacter votre fournisseur de soins de santé et lui demander si vos enfants sont vaccinés, et les planifier s’ils ne le sont pas.

