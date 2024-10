Le CDC publie des recommandations provisoires pour prévenir la propagation sexuelle du virus Oropouche

iStock

Le comté de Los Angeles, en Californie, a signalé hier deux autres acquisitions locales dengue infections qui font partie d’un groupe de cas de Baldwin Park, pour un total de cinq depuis le 9 septembre.

Un cas dans Ville panoramiquesitué à environ 40 miles à l’ouest de Baldwin Park, a été signalé le 25 septembre et deux cas à El Monte plus tôt en octobre ne sont pas considérés comme liés au cluster Baldwin. Aucun des patients affectés n’avait d’antécédents de voyage dans des régions tropicales où le virus transmis par les moustiques est endémique.

« Cette petite épidémie locale soulève des inquiétudes quant à la propagation continue de la dengue et au potentiel de propagation à d’autres régions du comté de Los Angeles », a déclaré LA Public Health. X. « Tout le monde dans le comté de Los Angeles devrait prendre des mesures pour prévenir les piqûres de moustiques et leur reproduction. »

Le 6 octobre, Comté de San Diego a annoncé la détection d’une dengue acquise localement chez un résident d’Escondido. Pasadena et Longue plageCalifornie, ont chacun signalé un cas de ce type à l’automne 2023.

Il est conseillé d’éviter les moustiques

Dans le communiqué de presse, Muntu Davis, MD, MPH, responsable de la santé du comté de Los Angeles, a déclaré que la prévention des piqûres de moustiques « peut être aussi simple que d’utiliser un insectifuge pour prévenir les piqûres de moustiques, d’éliminer toute eau stagnante autour de votre maison où les moustiques peuvent se reproduire, et gardez votre maison exempte de moustiques en utilisant ou en fixant des moustiquaires sur vos portes et fenêtres.

Cette petite épidémie locale suscite des inquiétudes quant à la propagation continue de la dengue et au risque de propagation à d’autres régions du comté de Los Angeles.

La dengue ne provoque généralement aucun symptôme mais peut entraîner une forte fièvre, de graves maux de tête, des douleurs derrière les yeux, des douleurs articulaires et musculaires, des éruptions cutanées et de légers saignements. Dans environ 1 infection sur 20, elle entraîne un choc, des saignements graves et des lésions organiques. Bien qu’aucun médicament antiviral ne soit disponible pour traiter la dengue, il existe un vaccin, mais son utilisation n’est pas approuvée chez les voyageurs américains visitant mais ne vivant pas dans une zone d’endémie.