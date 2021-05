Le CDC publie des conseils de croisière d’essai pour les compagnies de croisière

Le retour des navires de croisière remplis de passagers naviguant dans les eaux américaines est en vue.

Mercredi, les Centers for Disease Control and Prevention ont publié des directives supplémentaires pour les navires de croisière avec des instructions pour les voyages d’essai avec des passagers volontaires censés avoir lieu avant les départs qui incluent des passagers payants.

«Avec la délivrance de ces deux prochaines phases, les exploitants de navires de croisière disposent désormais de toutes les exigences et recommandations nécessaires pour commencer des voyages simulés avant de reprendre les voyages de passagers restreints et demander un certificat de navigation conditionnel COVID-19 pour commencer à naviguer avec des voyages de passagers restreints, « a déclaré le CDC sur son site Web, notant qu’il pourrait ajuster les exigences et les recommandations à l’avenir.

Les navires de croisière avec une exigence de vaccination d’au moins 95% des passagers vaccinés et 98% de l’équipage vacciné pourront contourner l’exigence de voile d’essai et aller directement aux traversées avec des passagers payants, Caitlin Shockey, porte-parole du CDC, a confirmé aux USA AUJOURD’HUI mercredi, soulignant les clarifications émises par le CDC à l’industrie des croisières dans une lettre la semaine dernière.

Les prévisions de mercredi interviennent plus d’un an après la fermeture de l’industrie des croisières et une semaine après que l’agence de santé a annoncé que la croisière pourrait reprendre à la mi-juillet.

La commande, annoncée en octobre, oblige les compagnies de croisière à respecter les phases instituées par le CDC pour reprendre la croisière dans les eaux américaines, mais ne leur a pas encore permis de reprendre la navigation.

Les croisières d’essai auront au moins 10% de capacité en passagers et peuvent durer de deux à sept jours.

Tous les volontaires pour les croisières d’essai doivent être âgés de 18 ans ou plus, mais les passagers ne sont pas tenus d’être vaccinés contre le COVID-19, mais s’ils ne le sont pas, ils doivent avoir une documentation écrite d’un fournisseur de soins de santé ou doivent auto-certifier que ils ne courent pas un risque accru de COVID-19, selon le CDC. Et tous doivent accepter d’être évalués pour les symptômes du COVID-19 avant d’embarquer et après le débarquement avec un accord pour être testé pour le COVID-19 trois à cinq jours après la croisière.

Au moins un essai de navigation est requis pour chaque navire pour les lignes qui ne satisfont pas aux exigences en matière de vaccination. On ne sait pas quand les croisiéristes pourront commencer les croisières d’essai.

La croisière pourrait reprendre en juillet

La croisière pourrait redémarrer au milieu de l’été dans les eaux américaines, a déclaré le CDC la semaine dernière dans une lettre à l’industrie des croisières que USA TODAY a obtenue.

Dans une déclaration au sujet de la lettre, le porte-parole Caitlin Shockey a donné à USA TODAY un calendrier plus précis. Les croisières pourraient commencer les voyages de passagers à partir des États-Unis à la mi-juillet, en fonction du rythme des compagnies de croisière et du respect du cadre de l’ordonnance de navigation conditionnelle du CDC.

Bien que le CDC ait décrit une date de redémarrage potentielle pour les croisières au départ des ports américains cet été, cela ne signifie pas que les restrictions sur les croisières sont levées. Le CDC s’attend toujours à ce que les compagnies de croisière satisfassent à ses exigences avant que la navigation ne puisse reprendre.

Retour de croisière sous réserve de tir à la corde

À la fin du mois de mars, l’industrie des croisières a fait pression pour que le CDC lève son ordonnance de navigation conditionnelle, qualifiant les restrictions de l’agence de «dépassées». D’autres membres du secteur du voyage ont également exprimé leur soutien à un retour accéléré de la voile.

Et certains législateurs poussent le CDC à autoriser le redémarrage des croisières tandis que d’autres demandent à l’agence de continuer à retarder l’autorisation des navires de naviguer en raison des préoccupations concernant la propagation du coronavirus.

Un procès a même été intenté par la Floride contre le CDC, auquel l’Alaska a rejoint, et une nouvelle législation proposée par les républicains pour outrepasser les restrictions du CDC sur la croisière et faire naviguer les navires d’ici juillet.