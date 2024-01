Le CDC publie des conseils actualisés sur le moment où se faire vacciner contre la grippe, le COVID-19 et le RSV

CLEVELAND, Ohio — Des recommandations sur les personnes qui devraient recevoir le vaccin COVID-19 mis à jour, le vaccin mpox (anciennement connu sous le nom de variole du singe) et les nouveaux vaccins contre le virus respiratoire syncytial, ou RSV, ont été récemment annoncées pour 2024.

Les recommandations, faites par le comité consultatif sur les pratiques d’immunisation des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, couvrent également la polio, l’hépatite B et d’autres maladies.

Le calendrier 2024 a également été approuvé par les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, ainsi que par l’American College of Obstetricians and Gynecologists, l’American College of Physicians, l’American Pharmacists Association et d’autres organisations professionnelles de santé.

Les recommandations de cette année ont été récemment publiées dans le Annales de médecine interne.

Les recommandations complètes du Comité consultatif sur les pratiques d’immunisation pour chaque vaccin sont disponibles ici.

Le calendrier mis à jour intervient après le Le CDC a émis une alerte sanitaire avertissant que de nombreux adultes ne sont pas à jour en matière de vaccination contre la grippe, le COVID-19 et le VRS. Le VRS, ou virus respiratoire syncytial, provoque des infections des voies respiratoires et se propage par la toux, les éternuements et les germes présents sur les surfaces. Chez les enfants de moins de 2 ans, un VRS grave peut entraîner une pneumonie et une hospitalisation.

Environ 46,8 % des adultes américains ont été vaccinés contre la grippe, 21,4 % ont reçu la mise à jour du vaccin COVID-19 et 20,1 % des adultes de plus de 60 ans ont reçu le vaccin RSV. D’après le CDC.

Voici quelques points saillants des nouvelles recommandations vaccinales :

Vaccin contre la grippe: La vaccination annuelle de routine est toujours recommandée pour toutes les personnes âgées de 6 mois et plus.

Vaccins contre le VRS : Deux vaccins contre le RSV sont désormais disponibles, Abrysvo et Arexvy. Les personnes de 60 ans ou plus peuvent recevoir l’un ou l’autre vaccin. Seul Abrysvo est recommandé aux personnes enceintes entre 32 et 36 semaines de gestation pendant la saison hivernale 2023-24 afin de protéger à la fois la mère et le nouveau-né.

Vaccin contre le covid-19: Tous les adultes devraient recevoir au moins une dose de la formule mise à jour du vaccin contre la COVID-19. Le nombre de doses nécessaires et les intervalles entre les doses peuvent varier en fonction des antécédents vaccinaux du patient, de son immunodépression et du produit vaccinal utilisé.

Vaccin Mpox : Tous les adultes à risque de contracter le mpox – comme les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, ayant une infection sexuellement transmissible ou ayant plusieurs partenaires sexuels – devraient recevoir une série de deux doses du vaccin mpox, à 28 jours d’intervalle.

Vaccin contre la poliomyélite: La plupart des adultes nés et élevés aux États-Unis peuvent supposer qu’ils ont été vaccinés contre la polio pendant leur enfance. Les adultes précédemment vaccinés qui courent un risque accru d’exposition à la polio peuvent recevoir une seule injection de rappel.

Vaccin contre l’hépatite B : Les personnes de 60 ans ou plus sans facteurs de risque connus d’hépatite B peuvent recevoir la série de vaccins contre l’hépatite B. Le temps entre les doses varie selon que le patient reçoit une série de deux, trois ou quatre doses.

