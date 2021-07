Le CDC propose des boosters de Covid pour « immunodéprimés », à la suite de la poursuite d’Israël alors que le jab Pfizer perd son efficacité contre les infections Delta

Un panel d’experts de la plus grande organisation de santé des États-Unis a donné son soutien provisoire aux troisièmes doses de vaccin pour les personnes dont le système immunitaire est affaibli, une politique déjà en place en Israël, où le vaccin de Pfizer perdrait de son efficacité.

Le Comité consultatif sur les pratiques de vaccination, qui conseille les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), a déclaré jeudi que les injections de rappel pour les immunodéprimés pourraient être la bonne décision, car les patients vulnérables continuent de tomber malades même après avoir été complètement vaccinés.

Cependant, le panel n’a pas proposé de recommandation à part entière pour les troisièmes doses, affirmant que davantage de données sont nécessaires, ainsi que des contributions de la Food and Drug Administration (FDA), qui n’a donné qu’une approbation d’urgence pour les trois vaccins éclairés au vert dans le NOUS.

Les immunodéprimés comprennent les patients cancéreux et ceux qui subissent une chimiothérapie, les receveurs de greffes d’organes et les personnes vivant avec le VIH, entre autres conditions qui affectent le système immunitaire.

Alors que beaucoup dans cette catégorie vulnérable ont reçu des vaccins contre les coronavirus, les injections ne produisent pas toujours la réponse en anticorps observée chez les patients en bonne santé, ce qui signifie qu’ils ne reçoivent pas la même protection et la même immunité. Certains patients n’ont montré pratiquement aucune réponse en anticorps après le premier d’un vaccin à ARNm à deux doses, comme celui de Pfizer ou de Moderna, a déclaré le panel des CDC.





Certains pays, comme la France et Israël, ont déjà approuvé des injections de rappel pour les immunodéprimés au milieu de la propagation rapide de la variante Delta, une mutation du coronavirus observée pour la première fois en Inde. Le Royaume-Uni envisage également une politique similaire.

En Israël, en outre, le tir Covid-19 de Pfizer perd progressivement de son efficacité globale contre le virus, ce qui, selon les responsables de la santé, est probablement dû à la variante la plus contagieuse. Après avoir signalé que le vaccin avait chuté à 64% d’efficacité contre tout niveau d’infection symptomatique au début du mois, le ministère de la Santé a déclaré qu’il était encore tombé à seulement 39% jeudi.

Le tir de Pfizer était précédemment signalé comme efficace à plus de 90 % pour les infections de toute gravité, bien que le ministère ait déclaré qu’il restait efficace à 88 % contre les hospitalisations et à un peu plus de 91 % contre « symptômes graves ».

Les nouvelles données israéliennes comportent cependant un problème, car une grande partie a été collectée dans un « point chaud » de Covid où vivent de nombreux patients âgés, ce qui signifie que l’échantillon ne représente pas nécessairement la population du pays. Certains analystes ont également mis en garde contre d’autres pièges dans les données d’efficacité, arguant que les chiffres pourraient ne pas brosser un tableau précis.

« Toute tentative de déduire l’efficacité du vaccin contre les maladies graves à partir des taux de maladie semi-brut parmi les vaccinés oui ou non est très, très risquée » a déclaré Ran Balicer, qui préside le groupe d’experts national israélien sur Covid-19, ajoutant que l’approche pourrait être « horriblement faussé. »





Un autre expert des statistiques de la santé à l’Institut israélien de technologie, Dvir Aran, a également insisté sur le fait que le ministère de la Santé s’appuie sur « mauvaise recherche » en disant « Les problèmes ne sont pas avec le vaccin, ils sont avec les données. »

[The research] fausse les résultats et donne l’impression que le vaccin est moins efficace qu’il ne l’est.

Alors qu’Israël et d’autres pays semblent se rapprocher des injections de rappel universelles, les responsables de la santé américains ont été plus hésitants, malgré la recommandation préliminaire de jeudi. Bien que Pfizer ait déjà annoncé qu’il demanderait l’approbation de la FDA pour une troisième dose de son vaccin plus tôt ce mois-ci, le principal conseiller de la Maison Blanche pour Covid, Anthony Fauci, a minimisé cette décision, insistant sur le fait que les boosters « ne sont pas nécessaires pour le moment ». Il a néanmoins laissé cette porte ouverte, affirmant que les organismes de santé américains étudient toujours la question et pourraient par la suite changer de position.

