Le CDC prolonge le titre 42 de Trump autorisant l’expulsion de migrants à cause de COVID

L’ACLU et l’organisation de défense des droits des immigrants ont déposé une plainte lundi pour mettre fin au titre 42.

Les enfants sont exemptés d’être expulsés en vertu du titre 42.

WASHINGTON – L’administration Biden a prolongé lundi une politique de l’ère Trump qui permet aux migrants d’être expulsés pour empêcher la propagation du COVID-19 dans les centres de détention.

Les Centers for Disease Control and Prevention ont déclaré dans un communiqué que le titre 42 « restera en vigueur jusqu’à ce que le directeur du CDC détermine que le danger d’une nouvelle introduction de COVID-19 aux États-Unis à partir de non-citoyens couverts a cessé d’être un danger grave pour le la santé publique, et l’arrêté n’est plus nécessaire pour protéger la santé publique.

Le titre 42 permet aux agents des douanes et de la protection des frontières d’expulser les migrants sans papiers pour empêcher la propagation du COVID-19 dans les centres de rétention. Cependant, les enfants et certaines familles sont exemptés de la politique.

Le Department of Homeland Security a déclaré dans un communiqué que « Le titre 42 n’est pas une autorité d’immigration, mais une autorité de santé publique, et son utilisation continue est dictée par le CDC et régie par l’analyse du CDC des facteurs de santé publique ».

La politique a été publiée pour la première fois l’année dernière par le CDC sous l’administration Trump. Biden a reçu des réactions négatives de la part d’activistes immigrés et de certains législateurs pour avoir maintenu la politique en place.

Plus tôt lundi, l’American Civil Liberties Union et d’autres organisations de défense des droits des immigrants ont repris un procès contestant le titre 42. Le procès est intervenu après des mois de négociations pour mettre fin à la politique « a atteint une impasse », selon le procès déposé auprès du tribunal de district américain de DC.

Quelques heures avant l’annonce du CDC, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré lundi que le président Joe Biden considérait le titre 42 comme une mesure de santé publique.

« Le CDC va continuer à fournir des conseils sur la durée pendant laquelle il doit être en place », a-t-elle déclaré lors d’un point de presse. « Nous n’avons pas donné de calendrier pour savoir quand … ils lèveront le titre 42, mais nous les chercherons pour nous fournir ces conseils. »

Alors que des niveaux record d’enfants, de familles et d’adultes migrants continuent d’affluer à la frontière américano-mexicaine, l’administration Biden a utilisé le titre 42 pour refouler la majorité des migrants. En juin, le CBP a rencontré un record annuel de migrants à 188 829.

Bien que certaines familles ne puissent pas être expulsées en vertu du titre 42, le Department of Homeland Security a rétabli la semaine dernière une politique qui permet aux autorités de l’immigration d’expulser les familles migrantes sans audience. Les familles qui ont suivi le processus de renvoi accéléré ne peuvent pas être expulsées en vertu du titre 42, mais « n’ont pas de base légale pour rester aux États-Unis ». Les premiers vols expulsant ces certaines familles ont commencé vendredi.

