Le CDC prévoit une réunion d’urgence après que 283 adolescents et jeunes hommes souffrent d’une inflammation cardiaque après un jab Pfizer ou Moderna Covid

LE CDC a prévu une réunion d’urgence après que 283 adolescents et jeunes hommes ont souffert d’une inflammation cardiaque après le jab Pfizer ou Moderna Covid.

L’agence se réunira le 18 juin pour discuter des causes plausibles de l’inflammation trouvée chez les jeunes.

Les effets secondaires sont observés chez certains jeunes hommes qui ont reçu le vaccin Pfizer ou Moderna Crédit : Reuters

Le CDC et d’autres organismes de réglementation de la santé ont enquêté sur des cas d’inflammation cardiaque après que le ministère israélien de la Santé a signalé qu’il avait trouvé un lien probable avec la maladie chez les jeunes hommes ayant reçu le vaccin Pfizer.

L’agence a déclaré qu’elle évaluait toujours le risque de la maladie et n’avait pas encore conclu qu’il existait un lien de causalité entre les vaccins et les cas de myocardite ou de péricardite.

Plus de la moitié des cas signalés au US Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) après que les personnes aient reçu leur deuxième dose des vaccins Pfizer ou Moderna concernaient des personnes âgées de 12 à 24 ans, a déclaré le CDC.

Ces groupes d’âge représentaient moins de neuf pour cent des doses administrées.

Le Dr Fauci a longtemps vanté les vaccins contre le Covid Crédit : AP

« Nous avons clairement un déséquilibre là-bas », a déclaré jeudi le Dr Tom Shimabukuro, directeur adjoint du Bureau de la sécurité de la vaccination du CDC.

L’écrasante majorité des cas se sont produits dans la semaine suivant la vaccination, a déclaré Shimabukuro.

Dans les données du VAERS, 283 cas d’inflammation cardiaque ont été observés après la deuxième dose de vaccin chez les personnes âgées de 16 à 24 ans.

Cela se compare aux attentes de 10 à 102 cas pour cette tranche d’âge sur la base des taux d’incidence de base de la population américaine, a déclaré le CDC.

Shimabukuro a déclaré qu’il y avait une prédominance d’hommes dans les groupes d’âge plus jeunes parmi les cas d’inflammation cardiaque signalés.

L’effet secondaire est très rare et le CDC appelle toujours les gens à se faire vacciner Crédit : Reuters

Il a touché 283 personnes Crédit : AFP

L’âge médian des patients qui ont présenté l’inflammation après une deuxième dose de vaccin était de 24 ans, selon les données du VAERS. Un peu moins de 80% des cas concernaient des hommes.

Shimabukuro a également déclaré que le Vaccine Safety Datalink – un autre système de surveillance de la sécurité – a montré une incidence accrue d’inflammation cardiaque chez les 16 à 39 ans après leur deuxième injection par rapport au taux observé après la première dose.

Pfizer a déclaré qu’il soutenait l’évaluation du CDC des cas d’inflammation cardiaque, notant que « le nombre de rapports est faible compte tenu du nombre de doses administrées ».

Environ 130 millions de personnes aux États-Unis ont reçu les deux doses de Pfizer ou de Moderna.

Le CDC encourage toujours les gens à se faire vacciner et affirme que l’effet secondaire de l’inflammation cardiaque est rare.

« Il est important de comprendre qu’une évaluation minutieuse des rapports est en cours et qu’il n’a pas été conclu que les vaccins à ARNm Covid-19 provoquent une myocardite ou une péricardite », a déclaré la société dans un communiqué.

Moderna a déclaré qu’il n’avait pas non plus établi d’association causale avec la maladie et son vaccin.

Il a déclaré qu’il travaillait activement avec les autorités de santé publique et de réglementation pour évaluer davantage le problème.