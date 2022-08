Le CDC prévoit une refonte après une réponse COVID-19 imparfaite

Pour les dernières nouvelles et informations sur la pandémie de coronavirus, visitez le OMS et CDC sites Internet.

Les Etats Unis Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes lance une refonte de son organisation suite aux critiques sur sa gestion des Pandémie de covid-19. La directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky, a décrit mercredi une série de changements apportés aux hauts dirigeants et au personnel de l’agence qui donneront la priorité à l’action sur les besoins de santé publique et amélioreront la communication avec le public. Les plans de l’agence ont été rapportés plus tôt par le New York Times et Poste de Washington.

“Depuis 75 ans, le CDC et la santé publique se préparent au COVID-19, et dans notre grand moment, nos performances n’ont pas répondu de manière fiable aux attentes”, a déclaré Walensky dans un communiqué. “En tant qu’admirateur de longue date de cette agence et champion de la santé publique, je veux que nous fassions tous mieux.”

Un document d’information sur les changements décrit la réponse du CDC à la pandémie comme « déroutante et écrasante », selon le New York Times. Il aurait également appelé l’agence à se concentrer sur les “données pour l’action” au lieu de la publication et a déclaré que les conseils au public devraient être “faciles à comprendre”.

Les changements, qui seront mis en œuvre au cours des prochains mois, découlent d’un examen de la structure, des systèmes et des processus de l’agence qui Walensky commandé en avril.

Le CDC a fait face à des critiques tout au long de la pandémie de COVID-19, sur tout, des tests de coronavirus aux conseils sur le masquage et autres mesures de sécurité. Plus que 1 million de personnes aux États-Unis sont morts du COVID-19 depuis le début de la pandémie il y a plus de deux ans. L’administration Biden travaillerait créer une nouvelle division au sein du ministère de la Santé et des Services sociaux, qui travaillerait aux côtés du CDC et de la Food and Drug Administration, pour diriger la réponse américaine à la pandémie.