Le CDC prévoit une augmentation des cas de Covid aux États-Unis jusqu’en mai en raison de la variante B.1.1.7 avant une «  forte baisse  »

Le personnel médical transporte un patient dans la salle d’urgence du Maimonides Medical Center dans le quartier de Brooklyn à New York, États-Unis, le 8 mars 2021.

Les cas de Covid-19 augmenteront probablement à nouveau aux États-Unis alors que la variante très contagieuse B.1.1.7 s’installe dans tout le pays, culminant en mai avant de diminuer fortement en juillet, selon de nouvelles données publiées mercredi par les Centers for Disease Control and Prevention. .

L’augmentation des cas de Covid est attendue alors que les États assouplissent leurs stratégies de prévention de la pandémie pour les entreprises, les rassemblements à grande échelle et les écoles et la variante B.1.1.7, identifiée pour la première fois au Royaume-Uni, se propage plus rapidement dans tout le pays, a déclaré le CDC dans le rapport. .

L’agence a projeté la trajectoire de la pandémie sur la base de quatre scénarios différents de taux de vaccination et de réouvertures des États. Bien que le nombre de cas diffère dans chaque scénario, la direction générale de l’épidémie est restée essentiellement la même dans les quatre prévisions, les cas ayant augmenté en mai avant de baisser en juillet.

Alors que les cas de Covid devraient augmenter ce mois-ci, les hospitalisations et les décès resteront probablement faibles à l’échelle nationale, a déclaré l’agence américaine, avec des cas qui devraient chuter d’ici juillet alors que de plus en plus d’Américains se feront vacciner contre le virus.

Une couverture vaccinale élevée et le respect des mesures de sécurité contre la pandémie « sont essentiels pour contrôler le COVID-19 et prévenir les poussées d’hospitalisations et de décès dans les mois à venir », ont écrit des responsables fédéraux de la santé dans le rapport.

Les nouvelles données viennent juste avant les vacances du Memorial Day et du 4 juillet. Le président Joe Biden a déclaré qu’il espérait voir suffisamment d’Américains vaccinés avant le jour de l’indépendance pour organiser en toute sécurité de petits rassemblements en plein air.

Mardi, Biden a annoncé les derniers objectifs de son administration dans la lutte contre le coronavirus: faire en sorte que 70% des adultes américains reçoivent au moins une dose d’un vaccin Covid et que 160 millions d’adultes soient complètement vaccinés d’ici le 4 juillet.

Le CDC a utilisé les données du centre de modélisation de scénarios COVID-19, qui a développé six modèles pour évaluer l’évolution potentielle de Covid-19 aux États-Unis dans quatre scénarios. Les chercheurs ont pris en compte les taux de vaccination et la mise en œuvre de politiques telles que le port de masques et la distanciation sociale.

Ceci est une histoire en développement. Veuillez revenir pour les mises à jour.