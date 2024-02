Le CDC prévoit d’abandonner les directives d’isolement de cinq jours contre les covid

Les Américains dont le test est positif pour le coronavirus n’ont plus besoin de rester systématiquement à la maison après le travail et l’école pendant cinq jours, selon de nouvelles directives. prévu par les Centers for Disease Control and Prevention. L’agence assouplit pour la première fois ses recommandations d’isolement covid depuis 2021 pour l’aligner sur les conseils sur la manière d’éviter de transmettre grippe et VRS, selon quatre responsables de l’agence et un expert familier avec les discussions.

Les responsables du CDC ont reconnu lors de discussions internes et lors d’un briefing la semaine dernière avec les responsables de la santé de l’État à quel point le paysage du covid-19 a changé depuis l’apparition du virus il y a quatre ans, tuant près de 1,2 million de personnes aux États-Unis et fermant des entreprises et des écoles. La nouvelle réalité — avec la plupart des gens ont développé un niveau d’immunité au virus en raison d’une infection ou d’une vaccination antérieure – justifie le passage à une approche plus pratique, disent les experts et les responsables de la santé.

Aux États-Unis, une nouvelle variante dominante de Covid appelée JN.1 est liée à une légère augmentation des hospitalisations et des décès. (Vidéo : Joshua Carroll, Fenit Nirappil/The Washington Post)

« La santé publique doit être réaliste », a déclaré Michael T. Osterholm, expert en maladies infectieuses à l’Université du Minnesota. « En faisant aujourd’hui des recommandations au public, nous devons essayer de tirer le meilleur parti de ce que les gens sont prêts à faire. … Vous pouvez avoir absolument raison en science et pourtant ne rien accomplir parce que personne ne vous écoutera.

Le CDC prévoit de recommander aux personnes testées positives pour le coronavirus d’utiliser les symptômes cliniques pour déterminer quand mettre fin à l’isolement. Selon la nouvelle approche, les gens n’auraient plus besoin de rester à la maison s’ils n’ont pas de fièvre depuis au moins 24 heures sans l’aide de médicaments et si leurs symptômes sont légers et s’améliorent, selon trois responsables de l’agence qui se sont exprimés sous couvert d’anonymat. pour partager des discussions internes.

Les recommandations fédérales suivent des démarches similaires de Oregon et Californie. Le La Maison Blanche n’a pas encore approuvé les orientations que l’agence devrait publier en avril pour recueillir les commentaires du public, ont indiqué des responsables. Un responsable de l’agence a déclaré que le calendrier pourrait « changer un peu » jusqu’à ce que les orientations soient finalisées.

Travailler à la révision les directives d’isolement sont en cours depuis août dernier, mais ont été suspendues à l’automne alors que les cas de covid augmentaient. La directrice du CDC, Mandy Cohen, a envoyé au personnel une note en janvier qui énumérait les « orientations Pan-resp-avril » comme point central des priorités de l’agence pour 2024.

Les responsables ont déclaré qu’ils reconnaissaient la nécessité de donner au public des directives plus pratiques pour le covid-19, reconnaissant que peu de personnes suivent les directives d’isolement qui n’ont pas été mises à jour depuis décembre 2021. À l’époque, les responsables de la santé avaient réduit de 10 à cinq jours la période d’isolement recommandée pour les personnes atteintes d’un coronavirus asymptomatique, car ils craignaient que les services essentiels ne soient entravés par la variante hautement transmissible de l’omicron, qui provoquait une augmentation des infections. La décision a été saluée par les groupes d’entreprises et critiquée par certains dirigeants syndicaux et experts de la santé.

Covid est là pour rester. Comment saurons-nous quand cela cessera d’être spécial ?

Le projet visant à assouplir davantage les directives d’isolement alors que la science autour de la contagiosité n’a pas changé est probable susciter de fortes réactions négatives de la part des groupes vulnérables, notamment les personnes de plus de 65 ans, celles dont le système immunitaire est faible et les patients de longue date, CDC ont déclaré des responsables et des experts.

Ce faisant “Balaye cette maladie grave sous le tapis”, a déclaré Lara Jirmanus, instructrice clinique à la Harvard Medical School et membre du People’s CDC, une coalition de soins de santé les travailleurs, les scientifiques et les défenseurs se sont concentrés sur la réduction des effets néfastes du covid-19.

Les responsables de la santé publique devraient traitez le covid différemment des autres virus respiratoires, a-t-elle déclaré : parce que c’est plus mortel que la grippe et augmente le risque de développer des complications à long terme. Jusqu’à 7 pour cent des Américains déclarent avoir souffert d’une série de problèmes persistants. covid symptômes, notamment fatigue, difficultés respiratoires, brouillard cérébral, douleurs articulaires et perte continue du goût et de l’odorat, selon le CDC.

Les nouvelles recommandations d’isolement ne s’appliqueraient pas aux hôpitaux et autres établissements de soins de santé comptant des populations plus vulnérables, ont déclaré des responsables du CDC.

Alors que le coronavirus continue de provoquer des maladies graves, notamment parmi les personnes les plus vulnérables, des vaccins et des traitements efficaces comme le Paxlovid sont disponibles. Les dernières versions des vaccins contre le coronavirus ont été 54 pour cent efficace pour prévenir les infections symptomatiques chez les adultes, selon les données publiées le 1er février, la première étude américaine à évaluer l’efficacité des injections contre la variante la plus récente du coronavirus. Mais Données CDC montre que seulement 22 pour cent des adultes et 12 pour cent des enfants avaient reçu le vaccin mis à jour au 9 février, malgré données montrant que les vaccins offrent une protection solide contre les maladies graves.

Niveaux de coronavirus dans les eaux usées indiquent que les infections symptomatiques et asymptomatiques restent élevées. À propos 20 000 personnes sont toujours hospitalisées – Et à propos 2 300 sont en train de mourir — chaque semaine, montrent les données du CDC. Mais les chiffres sont en baisse et sont bien inférieurs à ceux du pic de décès en 2017. janvier 2021, où près de 26 000 personnes sont mortes du covid chaque semaine et environ 115 000 ont été hospitalisées.

Les taux d’hospitalisation plus faibles sont l’une des raisons pour lesquelles la Californie a raccourci sa recommandation d’isolement de cinq jours. le mois dernier, exhortant les gens à rester à la maison jusqu’à ce qu’ils n’aient plus de fièvre pendant 24 heures et que leurs symptômes soient légers et s’améliorent. L’Oregon a fait un mouvement similaire mai dernier.

L’épidémiologiste de l’État de Californie, Erica Pan, a déclaré que les perturbations sociétales résultant de directives strictes d’isolement ont également contribué à stimuler le changement. Les travailleurs sans congé de maladie et ceux qui ne peuvent pas travailler à domicile si eux-mêmes ou leurs enfants sont testés positifs et sont tenus de s’isoler supportent un fardeau disproportionné. Des exigences strictes d’isolement peuvent agir comme une dissuasion à tester alors que les tests devraient être encouragés afin que les personnes présentant un risque de maladie grave puissent bénéficier d’un traitement, a-t-elle déclaré.

Donner aux gens des conseils basés sur les symptômes, similaires à ce qui est déjà recommandé pour la grippe, est un meilleur moyen de donner la priorité aux personnes les plus à risque et d’équilibrer le potentiel d’impacts perturbateurs sur les écoles et les lieux de travail. dit Pan. Après que l’Oregon ait effectué son changement, l’État n’a connu aucune augmentation disproportionnée de la transmission communautaire ou de la gravité, selon les données partagées le mois dernier avec l’association nationale représentant les responsables de la santé de l’État.

La Californie recommande toujours aux personnes atteintes de Covid de porter des masques à l’intérieur lorsqu’ils sont en présence d’autres personnes pendant 10 jours après le test positif – même s’ils ne présentent aucun symptôme – ou qu’ils tombent malades. “Vous pouvez retirer votre masque avant 10 jours si vous avez deux tests négatifs séquentiels à au moins un jour d’intervalle”, indique la directive californienne.

Il n’est pas clair si les directives mises à jour du CDC continueront à recommander le masquage pendant 10 jours.

Les responsables de la santé d’autres États ont déclaré la semaine dernière au CDC qu’ils s’orientaient déjà vers des directives d’isolement qui traiteraient le coronavirus de la même manière que la grippe et le VRS, avec des précautions supplémentaires pour les personnes à haut risque, a déclaré Anne Zink, médecin urgentiste et chef de l’Alaska. médecin.

De nombreux autres pays, incluant le Royaume-Uni, Le Danemark, la Finlande, la Norvège et l’Australie ont modifié leurs recommandations d’isolement en 2022. Sur les 16 pays dont les autorités californiennes ont examiné les politiques, seules l’Allemagne et l’Irlande je recommande toujours l’isolement pendant cinq heures jours, selon une présentation du département de santé publique de Californie » ont donné les responsables de la santé d’autres États en janvier. Le ministère de la Santé de Singapour, dans des directives mises à jour à la fin de l’année dernière, a déclaré que les résidents pourraient « reprendre leurs activités normales » une fois les symptômes du coronavirus résolus.

Même avant que l’administration Biden ne mette fin à l’urgence de santé publique en mai dernier, une grande partie du public avait abandonné le covid-19, de nombreuses personnes ayant depuis longtemps renoncé aux tests et au port du masque, et encore moins à s’isoler lorsqu’elles présentent des symptômes du covid.

Les médecins affirment que la meilleure façon pour les personnes malades de protéger leur communauté est de porter un masque ou d’éviter les déplacements inutiles à l’extérieur du domicile.