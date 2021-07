Le CDC prévient que la variante est aussi contagieuse que la varicelle, peut rendre les gens plus malades

Le CDC a averti jeudi les législateurs de la Chambre que la nouvelle variante delta qui balaie le pays est aussi contagieuse que la varicelle, a une fenêtre de transmission plus longue que la souche Covid-19 d’origine et peut rendre les personnes âgées plus malades, même si elles ont été complètement vaccinées, selon à une copie du document examiné par CNBC et authentifié par l’agence américaine.

Le delta, désormais présent dans au moins 132 pays et déjà la forme dominante de la maladie aux États-Unis, est plus transmissible que le rhume, la grippe espagnole de 1918, la variole, Ebola, et le MERS et le SRAS, deux maladies également causées par les coronavirus, selon le document. Seule la rougeole semble se propager plus rapidement que la variante.

« La guerre a changé », ont écrit les responsables du CDC.

Les responsables de la santé ont déclaré que les dirigeants fédéraux et étatiques devraient communiquer au public les avantages de se faire vacciner, ajoutant que les injections de vaccin Covid réduisaient le risque de maladie grave et de décès « dix ou plus » et réduisaient le risque d’infection « trois ».

Les vaccins préviennent plus de 90% des maladies graves, mais peuvent être moins efficaces pour prévenir l’infection, ont-ils déclaré, rendant la propagation communautaire parmi les vaccinés plus probable. Au rythme actuel, il y a 35 000 infections symptomatiques par semaine parmi 162 millions d’Américains vaccinés, selon le document.

Séparément, le CDC a déclaré que 5 914 personnes entièrement vaccinées avaient été hospitalisées ou étaient décédées des infections à Covid au 19 juillet, les données les plus récentes disponibles. Les cas révolutionnaires, qui surviennent chez les personnes complètement vaccinées, se produisent plus fréquemment dans les lieux de rassemblement et dans les groupes à risque d’échec de la vaccination primaire, selon le document.

Les responsables de la santé ont également déclaré que les dirigeants fédéraux et étatiques devraient envisager des mandats de vaccination, en particulier pour les travailleurs de la santé, le masquage universel et d’autres stratégies d’atténuation communautaires. Le président Joe Biden a annoncé jeudi que son administration exigerait des travailleurs fédéraux qu’ils prouvent leur statut vaccinal ou se soumettent à une série de protocoles de sécurité rigoureux.

Les documents, présentés aux législateurs, sont intervenus deux jours après que les Centers for Disease Control and Prevention ont inversé leurs orientations antérieures et recommandé aux Américains entièrement vaccinés qui vivent dans des zones à taux d’infection élevé de Covid de reprendre le port de masques faciaux à l’intérieur. Les directives couvrent environ les deux tiers de la population américaine, selon une analyse CNBC.

Alors que la variante delta continue de frapper le plus durement les personnes non vaccinées, certaines personnes vaccinées pourraient être porteuses de niveaux de virus plus élevés qu’on ne le pensait auparavant et le transmettre potentiellement à d’autres, a déclaré mardi la directrice du CDC, la Dre Rochelle Walensky. Elle a ajouté que la variante se comporte « de manière unique et différente des souches antérieures du virus ».

« Cette pandémie continue de constituer une menace sérieuse pour la santé de tous les Américains », a déclaré la directrice du CDC, Rochelle Walensky, aux journalistes lors d’un appel.

Le représentant James E. Clyburn, président du sous-comité restreint sur la crise des coronavirus, a déclaré que Walensky et le conseiller médical en chef de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, avaient informé le comité des nouvelles données jeudi.

« Je suis profondément préoccupé par l’augmentation rapide des taux d’infections à coronavirus dans les États du pays qui sont entraînés par la variante Delta », a déclaré Clyburn dans un communiqué, notant que les cas de Covid ont augmenté de 145% au cours des deux dernières semaines et les hospitalisations et les décès augmentent à nouveau, en particulier dans les zones à faible taux de vaccination. « Cette tournure soudaine des événements menace de saper les progrès importants que nous avons réalisés cette année pour surmonter la pandémie. »

– Rich Mendez de CNBC, Robert Towey et Nate Rattner ont contribué à ce rapport.