Le CDC peut appliquer les directives COVID pour le retour des croisières, les règles du tribunal

Un panel de la cour d’appel fédérale s’est rangé du côté des Centers for Disease Control and Prevention dans sa bataille juridique avec la Floride au sujet des directives COVID-19 pour les compagnies de croisière.

La décision 2-1 rendue juste avant minuit samedi par les juges de la Cour d’appel du onzième circuit américain suspend la décision d’un juge de district américain – quelques minutes avant son entrée en vigueur – selon laquelle le CDC ne pouvait pas appliquer ses règles pour le retour des croisières.

En mars 2020, le CDC a interrompu les croisières et a depuis établi un cadre conditionnel en quatre phases permettant aux compagnies de croisières de reprendre leurs activités dans des conditions spécifiques. La Floride a déposé une plainte, défendue par le gouverneur républicain Ron DeSantis, affirmant que le processus d’autorisation des croisières depuis la Floride est trop lourd, nuisant à l’industrie de plusieurs milliards de dollars et aux revenus collectés par l’État.

Norwegian Cruise Lines avait déposé des documents judiciaires soutenant les règles du CDC. La compagnie de croisière a également poursuivi la Floride pour avoir le droit d’exiger que tous ses passagers soient vaccinés lorsque ses croisières reviendront en Floride le mois prochain.

►Plus de 25 000 patients américains qui avaient probablement COVID-19 étaient hospitalisés samedi, en hausse de 24,1% par rapport à la semaine précédente. Tout au long de la semaine, les hôpitaux ont admis 51 378 patients COVID probables, en hausse de 15 %. Et 6 198 adultes atteints de COVID-19 se trouvaient dans des unités de soins intensifs, en hausse de 25,7% par rapport à la semaine précédente. Les nouvelles infections ont augmenté dans les 50 États pour le troisième jour consécutif.

►Trois législateurs de l’État démocrate du Texas qui ont fui à Washington, DC, pour empêcher l’adoption d’une loi de vote restrictive soutenue par le GOP ont été testés positifs pour COVID-19 malgré leur vaccination, selon la direction du Texas House Democratic Caucus.

►Plus de 100 000 personnes ont manifesté samedi dans toute la France contre les dernières mesures du gouvernement pour pousser les gens à se faire vacciner et freiner l’augmentation des infections par la variante delta du coronavirus.

►L’Arizona a signalé samedi plus de 1 000 cas supplémentaires de COVID-19 pour le quatrième jour consécutif alors que les hospitalisations liées au virus continuaient d’augmenter.

►Le gouvernement britannique prévoit toujours de lever toutes les restrictions légales restantes sur les contacts sociaux, ainsi que d’autres mesures de santé publique lundi, malgré le fait que le Royaume-Uni ait enregistré plus de 50 000 nouveaux cas de COVID-19 pour la première fois en six mois et un terrible avertissement de le plus haut conseiller médical du gouvernement britannique.

►La nation Choctaw de l’Oklahoma a annoncé sur Facebook que tous les visiteurs des établissements de santé tribaux doivent porter un masque et placer des limites au nombre de visiteurs qu’un patient est autorisé.

Les chiffres du jour : Les États-Unis ont enregistré plus de 34 millions de cas confirmés de COVID-19 et plus de 608 000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : plus de 190 millions de cas et plus de 4 millions de décès. Près de 159 millions d’Américains – 47,9 % de la population – ont été entièrement vaccinés, selon le CDC.

La Mecque ne voit qu’une petite foule pour le hajj

Des dizaines de milliers de pèlerins musulmans vaccinés, distanciés socialement et masqués ont fait le tour du site le plus saint de l’Islam à La Mecque dimanche, une petite fraction de la foule habituelle attirée dans la ville saoudienne pour le hajj. Environ 60 000 citoyens ou résidents d’Arabie saoudite vaccinés sont autorisés à participer au hajj de cette année, dont le nombre a considérablement diminué pour la deuxième année consécutive. Au cours des années passées, l’événement a attiré des millions de musulmans du monde entier. Le Hajj est un devoir religieux requis au moins une fois pour tous les musulmans adultes qui sont physiquement et financièrement capables de faire le voyage.

Les changements de règles provoqués par le COVD éliminent la capacité des personnes en dehors de l’Arabie saoudite à remplir l’obligation islamique et coûtent au pays des milliards de dollars. Le pèlerinage islamique dure environ cinq jours, mais traditionnellement, les musulmans commencent à arriver à La Mecque des semaines à l’avance. Le hajj se termine par la célébration de l’Aïd al-Adha, marquée par la distribution de viande aux pauvres du monde entier.

Un hôpital de l’Alabama envoie une équipe de vaccination contre le COVID-19 au Pérou

Un hôpital du sud de l’Alabama qui a vacciné des milliers de personnes contre le COVID-19 prévoit d’envoyer une équipe pour faire des vaccinations au Pérou, qui a été durement touché par la pandémie. USA Health a déclaré que plus de 20 volontaires se rendront dans la région de Cusco. CerviCusco, une agence non gouvernementale du Pérou, a demandé de l’aide, a indiqué le système de santé dans un communiqué. USA Health a fourni plus de 75 000 doses de vaccins COVID-19 sur la côte américaine du golfe du Mexique, y compris dans des cliniques de masse où plus de 2 200 personnes ont reçu des injections par jour.

« Notre plan est de nous rendre au Pérou à la mi-août, d’établir des processus et des protocoles pour une distribution sûre et efficace des vaccins dans la région dans le but de fournir 5 000 doses au peuple péruvien », a déclaré Natalie Fox, administratrice adjointe et infirmière en chef. pour le groupe des médecins de la santé des États-Unis.

Les vaccinés doivent également se masquer à l’intérieur à Los Angeles et Las Vegas

Les responsables de la santé de destinations touristiques populaires telles que Los Angeles et Las Vegas demandent à plus de gens de se masquer à l’intérieur. Le Southern Nevada Health District recommande désormais aux gens de porter des masques dans les lieux publics intérieurs bondés – y compris les casinos de Las Vegas – quel que soit le statut vaccinal. Le comté de Los Angeles a également annoncé qu’il rétablirait une politique de masquage à l’intérieur en raison d’une récente augmentation du nombre de nouveaux cas de COVID-19, et davantage de comtés de Californie se joignent à la liste.

Les directives sur les masques sont destinées à aider à réprimer la propagation du COVID et de la variante delta hautement contagieuse, qui a provoqué une augmentation des cas quotidiens dans certaines régions des États-Unis

– Bailey Schulz, USA AUJOURD’HUI

Les organisateurs de Tokyo 2020 signalent le premier cas de COVID-19 au village olympique

Le comité d’organisation de Tokyo 2020 a signalé samedi le premier cas positif de COVID-19 dans le village olympique. La personne non identifiée, qui est répertoriée par les organisateurs uniquement comme « personnel concerné par les Jeux », était en quarantaine dans un hôtel. Toshiro Muto, le PDG du comité d’organisation, a déclaré lors d’une conférence de presse qu’il n’avait aucune information quant à savoir si la personne avait été vaccinée. Et Seiko Hashimoto, la présidente du comité, a déclaré que les organisateurs faisaient tout ce qui était en leur pouvoir pour s’assurer que le village olympique – comme tous les sites et installations – soit aussi sûr que possible.

Le résident anonyme du village olympique est l’une des 44 personnes affiliées aux Jeux qui ont été testées positives pour COVID-19 depuis le 1er juillet, selon les organisateurs. Quatorze de ces cas ont été signalés samedi. Vingt-huit des 44 points positifs ont impliqué des sous-traitants de Tokyo 2020. Lire la suite.

– Tom Schad, USA AUJOURD’HUI

