Le CDC passera des mises à jour quotidiennes aux mises à jour hebdomadaires des données COVID

8 octobre 2022 – Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis annoncent qu’ils commenceront à mettre à jour le nombre de cas et de décès de COVID-19 sur une base hebdomadaire au lieu d’une base quotidienne à partir du 20 octobre.

« Pour permettre une flexibilité de déclaration supplémentaire, réduire la charge de déclaration des États et des juridictions et maximiser les ressources de surveillance, le CDC passe à une cadence de déclaration hebdomadaire pour les données au niveau de la ligne et les données agrégées sur les cas et les décès », le CDC dit jeudi.

Le CDC fournit toujours des données quotidiennes sur les hospitalisations COVID, en utilisant les informations des Centers for Medicare et Medicaid Services. On ne sait pas si cela changera lorsque le National Healthcare Safety Network prendra la responsabilité de la collecte des données hospitalières COVID à la mi-décembre, le CDC a dit.

Le CDC publie des données COVID quotidiennes depuis plus de deux ans. Les évaluations au niveau de la communauté COVID du CDC sont déjà mises à jour une fois par semaine, le jeudi. Les gouvernements des États et locaux utilisent des évaluations au niveau communautaire pour décider quand et où les citoyens doivent être invités à porter des masques.

Ce changement est un autre signe d’une désescalade de la réponse au COVID alors que les principales statistiques sur la pandémie chutent. Le New York Times a rapporté que le 7 octobre, les États-Unis comptaient en moyenne 40 186 nouveaux cas de COVID par jour (une baisse de 26 % sur deux semaines), 26 994 hospitalisations liées au COVID (une baisse de 11 %) et 380 décès liés au COVID ( une baisse de 11 %). Les experts de la santé affirment que le nombre de cas est en fait plus élevé car de nombreux résultats de tests à domicile ne sont pas communiqués aux agences de santé.

Plus tôt cette semaine, le CDC a annoncé qu’il ne maintiendrait plus de liste d’avis aux voyageurs pour les pays étrangers car “moins de pays testent ou signalent des cas de COVID-19”. Le New York Times signalé. Au lieu de cela, le CDC publiera des avis de santé uniquement pour “une variante préoccupante de Covid-19” dans un pays particulier.

Anthony Fauci, le conseiller médical en chef de la Maison Blanche, a déclaré mardi que les cas de COVID pourraient augmenter cet hiver, surtout si une nouvelle variante de COVID émerge.

“Bien que nous puissions nous sentir bien que nous allons dans la bonne direction, nous ne pouvons pas baisser la garde”, a déclaré Fauci lors d’une discussion organisée par le Centre USC Annenberg pour le journalisme de santé. “Nous entrons dans les mois d’hiver, où quelle que soit la maladie respiratoire, il y a toujours un risque de hausse.”