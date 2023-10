Le CDC ne délivrera plus de cartes de vaccination contre le COVID-19 : NPR

basculer la légende Gerry Broome/AP

Le CDC ne délivrera plus de cartes de vaccination contre le COVID-19, a indiqué l’agence dans un communiqué. mis à jour mercredi.

Il ne tiendra pas non plus de registres des vaccinations des personnes, car il n’existe pas de registre national des vaccins.

Les individus peuvent recevoir une copie numérique ou papier de leur dossier de vaccination complet, y compris ceux contre le COVID-19, en contactant le service de santé de leur État. système d’information sur la vaccination. Les prestataires de vaccination conservent également ces dossiers.

Pendant la pandémie de COVID-19, de nombreux endroits, tels que les lieux de divertissement, les restaurants et les employeurs, ont commencé à exiger que les gens présentent leur carte de vaccination pour entrer ou être embauchés.

Le CDC a émis 980 millions de cartes entre 2020 et mai 2023, selon Associated Press.

Le ministère de la Justice a prévenu le public que faire de fausses copies des cartes est illégal et punissable par la loi fédérale.

Les procureurs locaux ont commencé à sévir contre les personnes fabriquant de fausses copies vierges des cartes. Dans un cas, un Californien a été arrêté et accusé d’usurpation d’identité, de contrefaçon de documents gouvernementaux et de falsification de dossiers médicaux.

Dans un autre, un Une femme du New Jersey a été accusée d’offre d’un faux instrument, de possession criminelle d’un faux instrument et de complot pour avoir prétendument vendu de fausses cartes de vaccination COVID-19 sur Instagram.

Un ancien employé de CVS à New York a été surpris en possession de cartes de vaccination contre le COVID-19 qu’il avait l’intention de donner à sa famille et à ses amis. Les législateurs de New York ont ​​ensuite érigé en délit la contrefaçon ou la possession de faux dossiers de vaccination.