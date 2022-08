Le CDC modifie, desserre et réaffirme ses directives COVID

Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont annoncé jeudi ajustements à ses directives pour le test COVID-19 et que faire si vous avez été exposé. L’agence a également réitéré les directives plus anciennes, notamment l’évaluation du risque général de COVID-19 en fonction des niveaux communautaires et des facteurs de risque pour la santé individuels.

Les conseils sont destinés aux milieux communautaires, ce qui aura un impact sur les règles pour les écoles, les lieux de travail et les lieux similaires. L’agence a déclaré qu’elle ajusterait les directives pour les soins de santé ou d’autres environnements à haut risque dans les semaines à venir.

Un changement dans les directives concerne les personnes qui ne sont pas à jour sur leurs vaccins COVID-19, donc maintenant les conseils sur ce qu’il faut faire sont “conformes aux directives existantes pour les personnes qui sont à jour”, selon le communiqué de presse de l’agence. . (Être “à jour” signifie que vous avez reçu tous les rappels ou vaccins auxquels vous avez droit.)

Quel que soit le statut vaccinal, vous n’avez pas besoin de vous mettre en quarantaine après avoir été exposé (et ne présentez aucun symptôme). Mais vous devriez vous faire tester cinq jours après votre exposition et porter un masque de haute qualité pendant 10 jours.

De plus, les tests pour les personnes qui n’ont pas eu d’exposition connue et qui ne présentent aucun symptôme de la COVID-19 ne seront plus recommandés dans la plupart des cas. Cela inclut dans les écoles, où le CDC ne recommande plus les tests de dépistage de routine. Le CDC a également supprimé jeudi ses informations et conseils « Test to Stay ».

“Cette orientation reconnaît que la pandémie n’est pas terminée, mais nous aide également à atteindre un point où le COVID-19 ne perturbe plus gravement notre vie quotidienne”, a déclaré Greta Massetti, épidémiologiste au CDC, dans un communiqué de presse.

L’agence a également déclaré que le maintien de la distance physique n’est “qu’un élément de la façon de se protéger et de protéger les autres”. L’agence a souligné son suivi et ses conseils basés sur niveaux communautaires COVID-19 locaux. Ces niveaux peuvent être faibles, moyens ou élevés, et le masquage et d’autres conseils préventifs dépendront de l’endroit où vous vivez.

Les conseils d’isolement – rester à l’écart des autres lorsqu’ils sont malades ou présentent des symptômes de COVID-19 – restent les mêmes pour les personnes qui présentent des symptômes légers. Ils doivent s’isoler pendant au moins cinq jours ou plus si leurs symptômes ne s’améliorent pas ou s’ils ont toujours de la fièvre. Vous devez également rester à l’écart des personnes à risque plus élevé de maladie grave jusqu’au jour 11, que vous soyez autorisé ou non à quitter l’isolement. Les personnes atteintes d’une maladie modérée ou grave, comme des difficultés respiratoires, doivent continuer à s’isoler jusqu’au 10e jour.

Le CDC a également précisé que si vous mettez fin à votre isolement, mais que vos symptômes s’aggravent, vous devez recommencer votre période d’isolement. Si vous avez des questions sur vos symptômes ou sur la durée de l’isolement, parlez-en à un fournisseur de soins de santé.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.