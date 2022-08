Le CDC met fin aux recommandations de distanciation sociale et de quarantaine pour le contrôle du COVID-19, ne recommande plus le test pour rester dans les écoles

Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis affirment que le pays devrait s’éloigner des mesures restrictives telles que les quarantaines et la distanciation sociale et se concentrer sur la réduction des maladies graves du COVID-19.

Dans de nouvelles directives publiées jeudi, l’agence ne recommande plus de rester à au moins 6 pieds des autres personnes pour réduire le risque d’exposition – un changement par rapport aux directives qui étaient en place depuis les premiers jours de la pandémie.

Ce changement est un signe de tout ce qui a changé depuis le début de la pandémie il y a plus de deux ans. Presque toute la population américaine a au moins une certaine immunité grâce à la vaccination, à une infection antérieure ou, dans certains cas, aux deux.

“Les conditions actuelles de cette pandémie sont très différentes de celles des deux dernières années”, a déclaré jeudi Greta Massetti, qui dirige la branche d’épidémiologie de terrain et de prévention au CDC.

“Des niveaux élevés d’immunité de la population dus à la vaccination et à une infection antérieure et les nombreux outils disponibles pour protéger la population générale et protéger les personnes à risque plus élevé, nous permettent de nous concentrer sur la protection des personnes contre les maladies graves du COVID-19.”

Les nouvelles directives du CDC indiquent que la recherche des contacts, une autre caractéristique de la pandémie, devrait être limitée aux hôpitaux et à certaines situations de vie de groupe à haut risque telles que les maisons de retraite, et les directives minimisent l’utilisation de tests réguliers pour dépister le COVID-19. , sauf dans certains milieux à haut risque comme les maisons de retraite et les prisons.

Les nouvelles directives ne conseillent pas non plus de mettre en quarantaine les personnes qui ont été exposées au COVID-19 mais qui ne sont pas infectées.

Mais les directives conservent certaines mesures. Il encourage les tests pour les personnes présentant des symptômes et leurs contacts étroits. Il indique également que les personnes dont le test est positif doivent rester à la maison pendant au moins cinq jours et porter un masque autour des autres pendant 10 jours. Il continue également de recommander aux gens de porter des masques à l’intérieur dans environ la moitié du pays.

Les nouvelles directives adaptent également les conseils sur l’isolement aux personnes qui sont tombées très malades à cause du COVID-19. Les personnes présentant des symptômes modérés – comme l’essoufflement – et celles qui ont été hospitalisées doivent rester à la maison pendant au moins 10 jours. Les personnes dont le système immunitaire est affaibli devraient maintenant parler à leur médecin de la possibilité de mettre fin à leur isolement après une infection.

Il y a de nouveaux conseils sur ce qu’il faut faire si vos symptômes de COVID-19 rebondissent également. Si vous mettez fin à l’isolement et que vos symptômes de COVID-19 s’aggravent, vous devez recommencer l’isolement et consulter votre médecin.

ESSAYER DE RENCONTRER DES GENS LÀ OÙ ILS SONT

Les changements sont une reconnaissance que le SRAS-CoV-2 peut être avec nous à long terme. Ils visent à aider les gens à vivre leur vie autour de COVID-19 avec un minimum de perturbations au travail et à l’école. Ils sont également davantage axés sur le risque, conseillant aux personnes les plus à risque de maladie grave de prendre plus de précautions personnelles que les autres.

“Je pense qu’ils s’alignent globalement sur ce que les gens font de toute façon”, déclare le Dr Peter Chin-Hong, spécialiste des maladies infectieuses à l’Université de Californie à San Francisco.

Chin-Hong pense que certains États, comme la Californie, continueront d’aller au-delà des directives du CDC dans leurs propres recommandations, mais dans l’ensemble, il pense que celles-ci reflètent les attitudes dominantes à l’égard de la pandémie. Il y voit une décision du CDC pour tenter de regagner la confiance du public.

Une enquête récente du Annenberg Public Policy Center montre que la plupart des Américains (54%) ne se masquent plus à l’intérieur, et environ 4 sur 10 disent qu’ils sont complètement revenus à leurs routines d’avant la pandémie – contre 16% en janvier.

“Ce que le CDC essaie de faire, à mon avis, ils essaient d’être toujours pertinents, et peut-être que quand ils disent quelque chose, les gens les écouteront au lieu d’être complètement à 180 degrés de ce qu’est le comportement de toute façon”, Chin- dit Hong.

Bill Hanage, épidémiologiste à la Harvard TH Chan School of Public Health, convient que les nouvelles directives montrent que le CDC essaie de rencontrer les gens là où ils se trouvent.

“Je pense que c’est un point où vous devez en quelque sorte devenir réel et commencer à donner aux gens des outils qu’ils peuvent utiliser pour faire quelque chose ou non. Parce que sinon, les gens ne vous prendront tout simplement pas au sérieux”, a déclaré Hanage.

D’autres experts, cependant, estiment que les nouvelles directives ne vont pas assez loin pour corriger les faux pas scientifiques des directives précédentes.

“Cette révision ne va pas assez loin pour corriger les problèmes de recommandations erronées et de manque de preuves”, a déclaré le Dr Eric Topol, cardiologue au Scripps Research Institute de La Jolla, en Californie, dans un e-mail à CNN. Topol a critiqué le CDC pendant des mois, affirmant qu’il n’était pas assez strict avec ses politiques d’isolement pour les personnes atteintes de COVID.

DERNIERS CONSEILS POUR RESTER À L’ABRI DU COVID

Le CDC recommande que les pratiques de prévention du COVID-19 continuent de dépendre du risque d’une personne de tomber gravement malade et de ses niveaux communautaires COVID-19. Les niveaux communautaires reflètent les cas dans une communauté ainsi que les taux d’hospitalisation et la capacité hospitalière.

Lorsque le niveau de la communauté COVID est élevé – comme c’est actuellement le cas dans 41 % des comtés – le CDC continue de recommander à tout le monde de porter des masques de haute qualité à l’intérieur. Les personnes à haut risque devraient également porter des masques de qualité lorsque le niveau communautaire est moyen, comme c’est le cas actuellement dans 39% des comtés.

L’agence met également davantage l’accent sur l’amélioration de la ventilation. Les scientifiques des aérosols se sont longtemps plaints que les directives de distanciation sociale de 6 pieds étaient arbitraires et inutiles car le virus qui cause le COVID-19 peut flotter dans les airs sur de plus grandes distances.

Le CDC continue de mettre l’accent sur l’utilisation de vaccins et de thérapeutiques pour réduire les “maladies médicalement importantes” dans le COVID-19. Pour la population générale, l’agence a noté qu’être vacciné et renforcé est hautement protecteur contre les maladies graves et la mort. Il invite tout le monde à se tenir au courant de ses prises de vue.

En plus de la vaccination, le CDC demande instamment des mesures supplémentaires pour les personnes dont la fonction immunitaire est supprimée, y compris l’utilisation d’Evusheld, une sorte d’immunité passive qui est donnée avant qu’une personne ne tombe malade. Il est particulièrement utile pour les personnes qui ne peuvent pas développer de réponse immunitaire, et les experts disent qu’il a été sous-utilisé dans ce pays.

L’agence insiste également sur l’utilisation de médicaments antiviraux chez les personnes qui attrapent le COVID-19 et qui présentent un risque plus élevé de conséquences graves. Ce groupe comprend les personnes âgées ou non vaccinées ou celles qui ont certaines conditions médicales qui les exposent à un risque plus élevé. Les conditions qui augmentent le risque comprennent le surpoids et l’obésité, la grossesse, le tabagisme, le diabète, le cancer, les maladies cardiaques et les problèmes de santé mentale, y compris la dépression.

“Ces changements récents reconnaissent l’importance de protéger les personnes les plus à risque de maladie grave, tout en normalisant une bonne hygiène de santé publique de base à long terme pour les personnes moins à risque”, a déclaré Lori Tremmel Freeman, PDG de l’Association nationale des comtés. et les responsables municipaux de la santé.

“Il est important que nous fassions en sorte qu’il soit aussi facile que possible pour les gens de continuer à se protéger et à protéger les autres pendant que nous vivons avec COVID”, a déclaré Freeman dans un e-mail à CNN.

CONSEILS COVID POUR LES ÉCOLES

Certains des changements apportés aux lignes directrices s’appliqueront aux écoles.

L’agence a supprimé la recommandation selon laquelle les enfants de différentes salles de classe évitent de se mélanger, une pratique connue sous le nom de cohorte. Il a également supprimé l’avis selon lequel les enfants qui sont en contact avec une personne testée positive pour COVID-19 passent des tests réguliers – et sont négatifs – pour rester en classe, ce qui était connu sous le nom de test pour rester.

Certains éducateurs ont déclaré qu’ils ne s’attendaient pas à ce que les directives mises à jour du CDC changent beaucoup, du moins pour cette année scolaire.

“Nous nous félicitons des conseils clairs, concis et réalisables du CDC. Spécifique à ce dernier cycle, nous ne nous attendons pas à ce qu’il soit particulièrement perturbateur ou percutant dans les écoles”, a déclaré Noelle Ellerson Ng, directrice exécutive associée du plaidoyer et de la gouvernance à l’AASA, L’Association des directeurs d’école.

De nombreux districts ont finalisé leurs plans d’ouverture et leurs stratégies d’atténuation et s’en tiennent à ce qui a fonctionné l’année scolaire précédente pour que les enfants continuent d’apprendre.

Randi Weingarten, président de la Fédération américaine des enseignants, l’un des plus grands syndicats d’enseignants du pays, a déclaré que les nouvelles directives étaient une bonne nouvelle pour les écoles.

“Le COVID-19 et d’autres virus sont toujours parmi nous, mais avec les multiples options de prévention et de traitement disponibles, ce n’est pas le moment de nouveaux mandats. Au lieu de cela, assurons-nous que ces outils sont disponibles et accessibles : vaccins, tests et masques (et pas de stigmatisation pour ceux qui se masquent)”, a écrit Weingarten dans un e-mail à CNN.