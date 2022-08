Le CDC met fin à certaines règles de sécurité COVID et met l’accent sur le risque personnel

11 août 2022 – Le CDC a annoncé aujourd’hui que, comme il y a désormais moins de risque de COVID-19 “médicalement significatif”, certaines mesures de santé publique recommandées par l’agence pourraient ne plus être nécessaires.

Par exemple, les recommandations du CDC sur la distanciation sociale, la mise en quarantaine et le test des enfants pour le COVID-19 tout en leur permettant de rester à l’école – connue sous le nom de stratégie test-to-stay – peuvent ne plus être nécessaires pour la plupart des Américains. L’agence a déclaré que des niveaux élevés d’immunité contre les vaccinations et les infections antérieures, ainsi que des traitements et des outils efficaces qui empêchent la propagation du SRAS-CoV-2, le virus qui cause le COVID-19, ont incité l’action.

Mais l’agence a également déclaré que les personnes qui savent qu’elles ont un risque élevé de COVID-19 sévère devraient continuer à pratiquer une approche à plusieurs niveaux pour se protéger. Les stratégies bien connues comprennent une ventilation améliorée, des masques bien ajustés et des tests au besoin.

La nouvelles directives du CDC a été publié aujourd’hui dans le journal de l’agence Rapport hebdomadaire sur la morbidité et la mortalité.

Les nouvelles recommandations soulignent la nécessité de :