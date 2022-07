Le CDC met en garde contre un virus potentiellement mortel chez les nourrissons

15 juillet 2022 – Le paréchovirus potentiellement mortel circule désormais dans plusieurs états, provoquant des fièvres, des convulsions et des symptômes de type septicémie, notamment de la confusion et des douleurs extrêmes, D’après le CDC.

Les paréchovirus humains sont courants chez les enfants et la plupart ont été infectés avant de commencer la maternelle, a déclaré le CDC. Entre 6 mois et 5 ans, les symptômes comprennent une infection des voies respiratoires supérieures, de la fièvre et une éruption cutanée.

Mais les nourrissons de moins de 3 mois peuvent avoir des infections plus graves, voire mortelles. Ils peuvent contracter “une maladie de type septicémie, des convulsions et une méningite ou une méningo-encéphalite, en particulier chez les nourrissons de moins d’un mois”, a déclaré le CDC. Au moins un nouveau-né serait décédé de l’infection.

Le paréchovirus peut se propager comme d’autres germes courants, à partir de matières fécales ingérées plus tard – probablement en raison d’un mauvais lavage des mains – et par des gouttelettes envoyées dans l’air par la toux ou les éternuements. Elle peut être transmise par des personnes présentant ou non des symptômes de l’infection.

Le microbe peut se reproduire pendant 1 à 3 semaines dans les voies respiratoires supérieures et jusqu’à 6 mois dans le tractus gastro-intestinal, selon le CDC.