Le CDC met en garde contre les infections bactériennes rares provenant des conduites d’eau des dentistes

“Les parents et les patients doivent continuer à rechercher des soins dentaires de routine. La plupart des maladies bucco-dentaires telles que les caries et les maladies des gencives sont évitables”, a-t-elle ajouté.

“Cependant, si les conduites d’eau dentaires ne sont pas entretenues correctement et régulièrement traitées avec des germicides, ces bactéries, ainsi que d’autres micro-organismes présents dans l’eau, s’attacheront aux surfaces intérieures du tube de la conduite d’eau et formeront un biofilm, qui sert de réservoir. où les micro-organismes peuvent se développer et augmenter en nombre », a-t-elle expliqué.

Les dentistes doivent entretenir leur équipement et suivre des procédures pour s’assurer que l’eau qu’ils utilisent est exempte de fortes concentrations de bactéries et de microfilms sur lesquels les bactéries se développent, a déclaré Mills. “L’eau utilisée pour les soins de santé devrait être plus sûre que l’eau que nous buvons”, a-t-il déclaré.

Les patients devraient discuter des mesures prises par leur dentiste pour prévenir ces infections, a déclaré Mills.

“Le médecin devrait être en mesure d’expliquer avec des détails raisonnables ce qu’il fait”, a-t-il ajouté.

Plus d'information

Pour en savoir plus sur les non tuberculeux Mycobactériesvoir les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

