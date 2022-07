Le CDC met en garde contre les bactéries mortelles — RT World News

Au moins deux Américains ont été hospitalisés à cause d’une souche bactérienne rare et potentiellement mortelle

Les responsables américains de la santé tirent la sonnette d’alarme sur une souche bactérienne dangereuse récemment détectée dans le pays pour la première fois, avertissant qu’elle pourrait causer une maladie grave après que plusieurs personnes ont été malades par le virus.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont déclaré avoir repéré la bactérie Burkholderia pseudomallei “pour la première fois dans l’environnement aux États-Unis continentaux” dans une récente alerte sanitaire, notant que la souche est responsable de la mélioïdose, une maladie rare – également connue sous le nom de maladie de Whitmore.

Les bactéries “a été identifié par un échantillonnage environnemental du sol et de l’eau dans la région de la côte du golfe du sud du Mississippi lors d’une enquête sur deux cas de mélioïdose humaine”, l’agence a poursuivi, ajoutant que si elle avait détecté un cas de la maladie dès juillet 2020, elle n’a confirmé la présence locale de la bactérie que le mois dernier.

Bien que leurs cas soient à des années d’intervalle, le séquençage génomique a révélé que les deux patients atteints de mélioïdose avaient été “infecté par la même nouvelle souche de l’hémisphère occidental”, ce qui était “distinct des isolats connus précédents,” a déclaré le CDC. Tous deux ont été hospitalisés pour une septicémie et une pneumonie, mais se sont rétablis après des traitements antibiotiques.















La bactérie se trouve généralement dans les climats tropicaux et subtropicaux du monde entier, notamment en Asie du Sud-Est, en Amérique centrale et du Sud, dans les Caraïbes et en Australie. Bien qu’il puisse provoquer une maladie grave, le CDC a noté que le risque de transmission de personne à personne est “considéré comme extrêmement faible car il y a peu de cas documentés.”

Une étude menée en 2016 par des chercheurs de l’Université d’Oxford a estimé que l’agent pathogène avait tué jusqu’à 89 000 personnes au cours de l’année précédente et a suggéré qu’il pourrait être présent dans jusqu’à 79 pays, dont 34 qui ne l’avaient pas détecté auparavant. À l’époque, le journal indiquait une “absence totale” de la bactérie aux États-Unis.

Fin 2014, le CDC a confirmé que la bactérie s’était échappée de l’un de ses propres laboratoires en Louisiane après que plusieurs animaux de recherche aient contracté la mélioïdose, dont au moins quatre n’ont pas survécu. Le CDC a par la suite arrêté les travaux du laboratoire sur B. pseudomallei, affirmant qu’il avait trouvé de sérieux problèmes avec ses procédures de biosécurité.