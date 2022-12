Le CDC met en garde contre l’augmentation des cas invasifs de Strep A chez les enfants

Commentez cette histoire Commentaire

Les Centers for Disease Control and Prevention mettent en garde contre une augmentation des infections graves impliquant la bactérie streptocoque du groupe A, également connue sous le nom de Strep A, chez les enfants. Il y a eu une “augmentation récente des infections pédiatriques invasives à streptocoques du groupe A (iGAS)”, a déclaré jeudi le CDC dans un avis de santé aux cliniciens et aux autorités de santé publique, ajoutant que dans certains cas, l’augmentation s’est “produite dans le cadre d’une circulation accrue”. du virus respiratoire syncytial (VRS), des virus de la grippe, du SRAS-CoV-2 et d’autres virus respiratoires.

Alors que le nombre total de cas est resté relativement faible et que les infections à iGAS sont rares chez les enfants, le CDC a déclaré qu’il enquêterait sur les rapports d’augmentation des cas dans des États comme le Colorado.

Le streptocoque A est très contagieux mais ne met généralement pas la vie en danger avec la bactérie couramment portée par de nombreuses personnes dans le nez, la gorge et la peau. Les symptômes du streptocoque A ressemblent souvent à ceux de la grippe et comprennent principalement «l’angine streptococcique» – une infection bénigne mais douloureuse. La plupart des personnes atteintes de streptocoque A se rétablissent sans aucune complication.

Cependant, dans de rares cas, les cas peuvent évoluer vers des infections connues sous le nom de streptocoque invasif du groupe A (iSGA), qui peuvent être mortelles, le risque étant le plus élevé chez les enfants et les personnes âgées.

Elle survient lorsque les bactéries pénètrent plus profondément dans le corps, infectant les poumons, les muscles et la circulation sanguine, et pouvant causer des maladies plus graves telles que des infections sanguines, une endocardite (une infection de la paroi interne du cœur) et une méningite.

Au moins deux enfants du Colorado sont morts d’iSGA, tout comme 21 enfants au Royaume-Uni.

La bactérie streptococcique se transmet par la toux, les baisers, les éternuements et le toucher, par une personne infectée ou porteuse. Les épidémies sont plus fréquentes dans des établissements comme les écoles et les maisons de retraite où les contacts étroits sont courants.

Selon les experts de la santé, enseigner aux enfants une bonne hygiène de lavage des mains peut aider à prévenir la propagation, ainsi qu’à se couvrir la bouche lorsqu’ils toussent ou éternuent ou à utiliser un désinfectant pour les mains à base d’alcool avant de manger et à d’autres moments.

Il n’y a pas de vaccin Strep A disponible. La plupart des cas sont traités avec une cure d’antibiotiques.

“Se tenir à jour sur les vaccins contre le COVID-19, la grippe et la varicelle peut aider à protéger votre enfant contre le développement de complications d’une infection à streptocoque du groupe A”, Rachel Herlihy, épidémiologiste d’État au Département de la santé publique et de l’environnement du Colorado (CDPHE), a déclaré dans un communiqué ce mois-ci.

“Restez à la maison lorsque vous êtes malade et pratiquez une bonne hygiène des mains… Appelez le médecin de votre enfant s’il présente des symptômes nouveaux ou s’aggravant d’une maladie.”

Le CDC, dans son dernier avis, a recommandé aux membres du public de se renseigner sur les symptômes des infections graves causées par le streptocoque du groupe A, y compris la fasciite nécrosante, le syndrome de choc toxique streptococcique et la cellulite, et de consulter rapidement un médecin s’ils pensent être affectés.

Le ministère de la Santé publique et de l’Environnement du Colorado a signalé une augmentation des cas d’iSGA en novembre, avec des âges allant de 10 mois à 6 ans – bien que le ministère ait souligné que toute personne de tout âge peut contracter le streptocoque du groupe A.

Au Minnesota, les responsables de la santé ont déclaré avoir vu 46 cas de streptocoque A invasif à tous les âges en novembre, soit plus du double de la moyenne de 20 cas des mois précédents. Le Texas Children’s Hospital a déclaré avoir vu plus de 60 patients atteints de streptocoque A invasif en octobre et novembre, soit une multiplication par quatre par rapport à la même période l’année précédente.

Les cas se propagent également en Europe. La France, l’Irlande, les Pays-Bas, la Suède et le Royaume-Uni ont tous signalé des cas, selon l’Organisation mondiale de la santé, les enfants de moins de 10 ans étant les plus touchés.

“Des activités de surveillance renforcées ont été mises en œuvre dans les pays signalant une augmentation des cas d’iGAS”, a-t-il déclaré ce mois-ci. “Une alerte a été lancée aux autres pays pour qu’ils soient vigilants face à une augmentation similaire des cas et pour signaler à l’OMS toute augmentation inattendue de l’incidence nationale ou régionale des infections à SGA.”

La maladie est responsable de plus de 500 000 décès par an dans le monde, selon l’OMS. Cependant, en général, l’organisme de santé publique a déclaré que le risque pour la population générale reste «faible».

L’Angleterre a signalé 94 décès dans tous les groupes d’âge, dont 21 enfants, dus au streptocoque A invasif, a déclaré cette semaine l’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA), signalant un “nombre de cas plus élevé que celui observé au cours d’une année typique”. En France, au moins deux personnes sont également décédées.