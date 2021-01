Un médecin d’âge moyen de Floride est décédé environ deux semaines après avoir reçu sa première dose de vaccin contre le coronavirus de Pfizer, succombant à une maladie sanguine rare. Le CDC et les responsables locaux ont ouvert une enquête sur sa mort.

Le Dr Gregory Michael – un obstétricien-gynécologue de 56 ans qui a dirigé son propre cabinet au Mount Sinai Medical Center de Miami Beach pendant plus d’une décennie – est décédé à la fin de la semaine dernière, 16 jours après avoir pris le vaccin développé conjointement par Pfizer et BioNTech.

Les responsables locaux de la santé ont déclaré vendredi que les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), le Florida Health Department et le bureau du médecin légiste de Miami-Dade enquêtaient sur la cause exacte du décès de Michael, qui était liée à une maladie rare qui affecte le corps. capacité à coaguler le sang.

«La cause du décès est en attente de la fin des études menées par le médecin légiste et les Centers for Disease Control»,a déclaré le directeur du bureau, Darren Caprara, dans un courrier électronique adressé aux médias. Il a ajouté que si une autopsie a été réalisée mardi, « L’affaire est toujours sous enquête, donc rien n’a été finalisé » et qu’un lien avec le vaccin n’avait pas été exclu.

Un représentant du CDC a déclaré séparément à un média local que l’agence «Évaluer la situation au fur et à mesure que de plus amples informations deviennent disponibles et fournir des mises à jour opportunes sur ce qui est connu et sur les actions nécessaires.»

Le médecin aurait été en bonne santé avant sa mort dimanche, sa femme le décrivant comme « en très bonne santé » dans un message Facebook, alors que son propre site Web a noté qu’il était un passionné de pêche au gros et un plongeur certifié.

Pfizer, quant à lui, a déclaré que c’était « Enquêter activement sur l’affaire », reconnaissant que Michael est mort d’un «Cas clinique très inhabituel de thrombocytopénie sévère», l’état de coagulation sanguine, mais a noté qu’il ne croit pas «Il existe un lien direct avec le vaccin.»

Aucun signal de sécurité lié n’a été identifié dans les essais ou les vaccinations jusqu’à présent.

Bien que le jab Pfizer-BioNTech ait éliminé les obstacles à la sécurité et à l’efficacité dans un certain nombre de pays et obtenu une autorisation officielle, parfois en vertu de dispositions d’utilisation d’urgence, la vaccination a été liée à des rapports alarmants d’effets indésirables au cours des dernières semaines, comme deux maisons de retraite. résidents de Norvège décédés quelques jours après avoir pris leur première dose. Comme dans le cas de Michael, les responsables recherchent toujours si les décès étaient liés au vaccin. Pendant ce temps, au Portugal, les autorités ont rejeté les informations selon lesquelles une mort soudaine similaire d’un médecin par ailleurs « en parfaite santé » était en quelque sorte liée à la prise du vaccin.

