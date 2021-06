Le CDC laisse aux États le soin de définir des directives pour les masques, selon le directeur

Rochelle Walensky, directrice des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis, enlève un masque de protection lors d’une audience du sous-comité des crédits du Sénat à Washington, DC, États-Unis, le mercredi 19 mai 2021.

La directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky, a déclaré mercredi que l’agence américaine laissait aux États et aux responsables locaux de la santé le soin d’établir des directives concernant le port du masque, même après que l’Organisation mondiale de la santé a exhorté les personnes entièrement vaccinées à poursuivre la pratique.

Les Centers for Disease Control and Prevention ont « toujours dit que les décideurs locaux doivent élaborer des politiques pour leur environnement local », a déclaré Walensky lors d’une interview sur NBC « Aujourd’hui ». Elle a ajouté que les directives de l’agence recommandent largement que les personnes vaccinées n’aient pas besoin de porter de masques.

« Il y a des régions de ce pays où environ un tiers des personnes sont vaccinées, elles ont de faibles taux de vaccination », a déclaré Walensky. « Il y a des zones où ils ont plus de maladies dans le contexte de personnes non vaccinées. Donc, dans ces zones, nous avons toujours dit s’il vous plaît regardez, faites des suggestions. »

Elle a ajouté: « Si vous êtes vacciné, vous êtes à l’abri des variantes qui circulent ici aux États-Unis. »

Les commentaires du directeur du CDC interviennent quelques jours après que les responsables de l’OMS ont exhorté les personnes entièrement vaccinées à continuer à porter des masques, à se distancer socialement et à pratiquer d’autres mesures de sécurité en cas de pandémie, car la variante delta hautement contagieuse se propage rapidement à travers le monde.

Le delta, désormais présent dans au moins 92 pays, dont les États-Unis, devrait devenir la variante dominante de la maladie dans le monde, selon l’OMS. Aux États-Unis, la prévalence de la souche double toutes les deux semaines environ.

Les responsables de l’OMS ont déclaré vendredi qu’ils demandaient aux personnes entièrement vaccinées de continuer à « jouer la sécurité » car une grande partie du monde reste non vaccinée et des variantes hautement contagieuses, comme le delta, se propagent dans de nombreux pays et provoquent des épidémies.

« Les gens ne peuvent pas se sentir en sécurité simplement parce qu’ils ont reçu les deux doses. Ils doivent encore se protéger », a déclaré le Dr Mariangela Simao, directrice générale adjointe de l’OMS pour l’accès aux médicaments et aux produits de santé, lors d’un point de presse.

Les commentaires de l’OMS s’écartaient du CDC, qui a déclaré que les Américains entièrement vaccinés peuvent se passer de masque dans la plupart des contextes, et ont suscité une confusion généralisée.

Walensky a déclaré mercredi que l’OMS fait des recommandations pour une population mondiale, ajoutant que de nombreuses régions du monde ne sont toujours pas vaccinées.

« Lorsque l’OMS fait ces recommandations, elle le fait dans ce contexte », a-t-elle déclaré.

Pourtant, alors que de nombreux États ont levé la plupart de leurs restrictions sur les masques, des endroits comme le Mississippi recommandent aux résidents de continuer à porter des masques à l’intérieur même s’ils sont entièrement vaccinés.

Le delta est la variante dominante dans le Mississippi en ce moment et seulement 31% de la population éligible de l’État est vaccinée, ont déclaré les responsables de la santé de l’État lors d’un appel mardi soir. Environ 96% des nouveaux cas de Covid sont des personnes non vaccinées, ont-ils ajouté.

– Rich Mendez de CNBC a contribué à ce rapport.