Le CDC impose des restrictions de voyage aux pays touchés par Ebola

CDC vient de dire que les États doivent imposer des restrictions COVID

Le simple fait que le vaccin COVID-19 soit là et que les gens font la queue pour l’obtenir ne signifie pas que les restrictions imposées pendant la pandémie sont prêtes à être levées, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Lors du briefing de l’équipe d’intervention COVID-19 de la Maison Blanche vendredi, le Dr Rochelle Walensky, directeur du CDC, le Dr Anthony Fauci, le conseiller médical en chef du président et le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, et Andy Slavitt, Le conseiller principal de la Maison Blanche sur la réponse au COVID-19, a expliqué pourquoi. Poursuivez votre lecture pour découvrir ce qu’ils avaient à dire et pour assurer votre santé et celle des autres, ne manquez pas ces signes certains que vous avez déjà eu un coronavirus. Le chef du CDC déclare que ce n’est pas le moment de lever les restrictions «Compte tenu des tendances que nous avons constatées ces derniers jours seulement, nous ne pouvons pas être dans un endroit où nous levons les restrictions en ce moment», Dr Walensky mentionné. «J’encouragerais vraiment les gens, le CDC encouragerait vraiment les gens et les États à ne pas s’étendre et à ne pas relâcher les restrictions. «Nous comprenons qu’il y a une tendance étant donné que la déviation de la courbe est vers le bas pour revenir à une situation où vous vous approchez de la normale, car tout le monde est sous le stress et la tension de la longue durée de cela, mais nous devons vraiment faire attention et jetez un œil à cette courbe », a-t-il expliqué. «Le point soulevé par le Dr Walensky est essentiel. Si nous plafonnons à 70 000, nous sommes à cette position très précaire que nous étions juste avant la vague de l’automne. » «Vous savez, nous ne voulons pas être des gens qui regardent toujours le côté obscur des choses, mais vous voulez être réaliste», a-t-il poursuivi. «Nous devons donc examiner attentivement ce qui se passe au cours de la semaine prochaine avec ces chiffres avant de commencer à rendre le besoin compréhensible d’assouplir certaines restrictions. Alors surveillez-le de près et soyez prêt à réagir en fonction de ce qui se passe réellement. »Andy Slavitt a également rappelé la petite demande du président Joe Biden au peuple américain. «Le président a demandé que pendant cent jours, nous fassions tous notre part en tant que pays pour arrêter la propagation de ce virus pendant que nous vaccinons le pays», a-t-il déclaré. «Et si nous faisons cela, et si nous réussissons, nous pourrons ouvrir des écoles et des entreprises en toute sécurité et les garder ouvertes.» Il a également rappelé ce qui se passe lorsque nous ne suivons pas les principes fondamentaux recommandés: les cas augmentent. «Nous avons vu ce qui se passe. Le président est donc très fort dans ces appels », a-t-il déclaré. «Nous pensons que c’est une erreur d’arrêter le gaz trop tôt, surtout lorsque nous accélérons nos efforts de vaccination en ce moment.» CONNEXES: Si vous ressentez cela, vous avez peut-être déjà eu un COVID, explique le Dr Fauci Pandémie Suivez donc les principes fondamentaux de Fauci et aidez à mettre fin à cette pandémie, peu importe où vous vivez – portez un masque facial bien ajusté et à double épaisseur, ne voyagez pas, éloignez-vous socialement, évitez les grandes foules, n’allez pas à l’intérieur avec des personnes que vous êtes ne pas s’abriter avec (surtout dans les bars), pratiquer une bonne hygiène des mains, se faire vacciner dès que vous en avez la possibilité et pour protéger votre vie et celle des autres, ne visitez aucun de ces 35 endroits que vous êtes le plus susceptible d’attraper COVID.