Les Centers for Disease Control and Prevention ont suggéré l’utilisation universelle des masques faciaux à l’intérieur alors que les hospitalisations et les décès de Covid-19 secouent le pays.

Le CDC a publié vendredi le dernier rapport sur la morbidité et la mortalité, dans lequel les responsables de la santé ont développé les directives de santé publique recommandées au milieu de la pandémie.

L’agence a longtemps exhorté les Américains à porter des masques appropriés, mais la recommandation de vendredi demandait spécifiquement aux gens de porter des masques n’importe où en dehors du domicile d’un individu.

Il a demandé aux dirigeants communautaires de publier «des politiques ou des directives rendant obligatoire l’utilisation universelle des masques faciaux dans des environnements intérieurs (non domestiques)».

«L’utilisation cohérente et correcte des masques faciaux est une stratégie de santé publique essentielle pour réduire la transmission respiratoire du SRAS-CoV-2», indique le rapport, notant qu’environ 50% des nouvelles infections sont transmises par des personnes asymptomatiques.

Le CDC a rappelé mercredi à ses abonnés Twitter de porter des masques appropriés alors que la pandémie américaine de Covid-19 se prolongeait en hiver

Le CDC a averti que les États-Unis ont atteint une «phase de transmission de haut niveau» qui est renforcée par un certain nombre de facteurs.

Avec l’arrivée du temps hivernal, les Américains passeront plus de temps aux portes et courront le risque de mélanger les ménages pendant la période des fêtes. La pandémie de Covid-19 a également entamé la saison de la grippe, ce qui a incité les experts à craindre un chei’twindemic qui pourrait secouer les États-Unis.

«Des preuves irréfutables soutiennent désormais les avantages des masques en tissu à la fois pour le contrôle à la source (pour protéger les autres) et, dans une moindre mesure, pour la protection du porteur», indique le rapport.

Il a ajouté que les masques faciaux sont les plus critiques dans les espaces intérieurs et extérieurs lorsque la distance sociale appropriée de six pieds ne peut pas être maintenue.

Les masques faciaux doivent être utilisés dans les foyers lorsqu’un membre est infecté ou a potentiellement été exposé au virus.

Les gens font la queue pour se faire tester pour Covid-19 au centre de test Covid-19 de la Ann Street School à Newark, New Jersey

Le rapport a souligné l’importance des efforts d’atténuation pour lutter contre la propagation du Covid-19, et a recommandé que les communautés créent des plans pour la distribution de masques faciaux.

Cela vient après que le président élu Joe Biden a révélé jeudi qu’il avait demandé à chaque Américain de porter des masques faciaux jusqu’à 100 jours lorsqu’il était au pouvoir.

« Le premier jour de mon inauguration, je vais demander au public 100 jours pour se masquer – juste 100 jours pour masquer. Pas pour toujours », a déclaré Biden jeudi à Jake Tapper de CNN.

«Et je pense que nous verrons une réduction significative» des cas de COVID lorsque cela se produira, a-t-il déclaré.

Biden a poussé les Américains à porter des couvre-chefs, suggérant même qu’il pourrait remplir un mandat national pour lutter contre la maladie.

Il a récemment offert le poste de conseiller médical en chef au Dr Anthony Fauci, l’expert en maladies infectieuses et membre du groupe de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche qui a également plaidé pour le port de masque universel.

Le président élu Joe Biden (photo) a révélé jeudi qu’il avait demandé à tous les Américains de porter des masques faciaux jusqu’à 100 jours lorsqu’ils étaient en fonction.

Le CDC a demandé aux Américains de reporter ou d’annuler tout projet de voyage de vacances au milieu de la pandémie, affirmant que cela pourrait augmenter le nombre de cas. Sur la photo: un homme accueille sa fille à l’aéroport international O’Hare de Chicago

Le directeur du CDC, Robert Redfield, a qualifié les masques faciaux de « l’outil de santé publique le plus important et le plus puissant » en septembre, tandis que des recherches ont suggéré que le port d’un masque pourrait éviter des problèmes économiques.

Un rapport de juin de Goldman Sachs a révélé que l’établissement d’un mandat national pourrait repousser les restrictions de verrouillage et économiser environ 1 billion de dollars d’activité économique.

Le rapport du CDC de vendredi a également suggéré que les Américains continuaient à prendre leurs distances sociales, évitaient les rassemblements non essentiels, augmentaient le processus de test et reportaient les voyages.

L’agence s’est opposée à voyager avant Thanksgiving le mois dernier, mais ce jour-là, 6,3 millions de personnes ont volé, 48 millions de voitures et 350000 voyagés en train pour des projets de vacances.4

Depuis le début de la saison des vacances, le 20 novembre, environ un million d’Américains ont voyagé quotidiennement en avion.

«Les voyages augmentent la probabilité d’exposition et d’infection au SRAS-CoV-2 et pourraient transférer l’infection entre les communautés. Le report des voyages est le meilleur moyen de réduire ce risque », indique le rapport.

Pour les personnes qui prévoient de voyager, le CDC a suggéré de subir un test Covid-19 et après avoir voyagé, et de le mettre en quarantaine pendant une semaine.

«Les tests n’éliminent pas tous les risques et doivent être combinés avec d’autres stratégies de santé publique recommandées», a écrit le CDC.

Le 30 novembre, le CDC a déclaré que les prévisions nationales prévoyaient qu’entre 9500 et 19500 nouveaux décès liés à Covid-19 seraient comptés au cours de la semaine se terminant le 26 décembre.

Les prévisions estimaient que 303 000 à 239 000 décès liés à Covid-19 seraient confirmés aux États-Unis d’ici là.

Vendredi, le pays a enregistré plus de 14 millions de cas confirmés, 269 700 décès et hospitalisations à 101 279.

Les hospitalisations ont augmenté régulièrement, selon Covidtracking, com, avec seulement 52166 comptées le 4 novembre.

Plus de 19 800 citoyens sont administrés aux USI et 6 999 sont actuellement placés sous ventilateurs.

Les décès dans tout le pays ont également connu une hausse après avoir brièvement chuté le 29 novembre avec 803 nouveaux décès quotidiens. Vendredi, ce nombre était de 2,563.

À l’exclusion de mars, les décès quotidiens les plus faibles du pays sont survenus le 5 juillet avec seulement 207. Le 5 août, ce nombre avait grimpé à 1 360 décès et augmentait.