Le CDC exhorte les voyageurs internationaux à se faire vacciner contre la rougeole

Les symptômes de la rougeole comprennent de la fièvre, de la toux, un écoulement nasal et une éruption cutanée, mais les cas graves peuvent provoquer une pneumonie, une encéphalite (inflammation du cerveau) et la mort.

La rougeole est si contagieuse que 9 personnes non vaccinées sur 10 qui entrent en contact avec une personne atteinte de rougeole contracteront la maladie virale, qui peut rester dans l’air ou sur des surfaces pendant 2 heures après qu’une personne infectée a quitté une zone. Une dose de vaccin est efficace à 93 % pour la prévention et deux doses sont efficaces à 97 %.

« Sur la base des estimations actuelles, deux fois plus d’Américains prévoient de voyager à l’étranger en 2023 par rapport à 2022 », selon le consultatif publié mercredi. «De nombreux pays et destinations de voyage populaires, comme Londres, en Angleterre, ont connu des épidémies de rougeole ces dernières années.»

Une durée de 4 mois épidémie de la rougeole dans l’Ohio a pris fin en février après que 85 enfants ont été infectés, dont 80 n’étaient pas vaccinés. Les autres étaient partiellement vaccinés ou n’avaient pas de vaccinations documentées. Trente-six des enfants ont dû être hospitalisés, et 61 d’entre eux avaient 2 ans ou moins.

Le moment et le nombre recommandés de doses de vaccin contre la rougeole pour les voyageurs internationaux varient dans certains cas, par rapport aux directives pour les personnes qui voyagent uniquement à l’intérieur du pays. Le CDC a déclaré que les voyageurs internationaux devraient consulter leur médecin plusieurs semaines à l’avance pour discuter des vaccinations. Pour les nourrissons et les très jeunes enfants qui voyageront à l’étranger, les vaccins contre la rougeole sont nécessaires plus tôt et plus rapprochés que le calendrier de vaccination pédiatrique habituel, a déclaré le CDC.

« Après un voyage international, vous devez surveiller les signes et les symptômes de la rougeole pendant 3 semaines après votre retour aux États-Unis », a indiqué le CDC aux voyageurs dans l’avis. « Si vous ou votre enfant tombez malade avec une éruption cutanée et une forte fièvre, appelez votre médecin. Dites-leur que vous avez voyagé à l’étranger et si vous ou votre enfant avez reçu le vaccin ROR.