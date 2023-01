Le CDC exhorte les immunodéprimés à prendre des précautions après le retrait d’Evusheld

Vendredi, les Centers for Disease Control and Prevention ont exhorté les personnes dont le système immunitaire est affaibli à prendre des précautions supplémentaires pour éviter Covid après que les sous-variantes dominantes de l’omicron ont éliminé un traitement par anticorps clé.

Ces précautions incluent le port d’un masque de haute qualité et la distanciation sociale lorsqu’il n’est pas possible d’éviter les espaces intérieurs bondés, selon le CDC.

Les conseils vient après que la Food and Drug Administration a retiré jeudi son autorisation d’Evusheld, une injection d’anticorps combinés que les personnes dont le système immunitaire est affaibli ont pris comme couche de protection supplémentaire pour prévenir l’infection par Covid.

La FDA a retiré Evusheld car il n’est pas efficace contre 95 % des sous-variantes d’omicron circulant aux États-Unis. Cela inclut les sous-variantes XBB. qui causent désormais 64% des nouveaux casainsi que la famille BQ qui est responsable de 31 % des infections déclarées.

Bien que la plupart des Américains aient largement repris une vie normale alors que la pandémie de Covid a diminué, les personnes dont le système immunitaire est affaibli restent exposées à un risque plus élevé de maladie grave car elles ne développent pas une réponse immunitaire aussi forte aux vaccins.

Pourtant, il est important que les personnes dont le système immunitaire est affaibli restent à jour sur leurs vaccins Covid en recevant le rappel omicron car les injections peuvent réduire le risque de maladie grave, selon le CDC.

Si vous avez un système immunitaire affaibli et que vous développez des symptômes de Covid, vous devez vous faire tester dès que possible et recevoir un traitement avec un antiviral dans les cinq à sept jours, selon le CDC.

Les antiviraux disponibles comprennent le Paxlovid, le remdesivir ou le molnupiravir, mais les patients doivent parler à leur médecin pour savoir quel traitement est le meilleur. Certaines personnes ne peuvent pas prendre Paxlovide en raison de la façon dont il interagit avec d’autres médicaments qu’ils prennent.

Les personnes dont le système immunitaire est affaibli comprennent les patients atteints de cancer qui suivent une chimiothérapie, les patients ayant subi une greffe d’organe qui prennent des médicaments pour leur greffe, les personnes atteintes d’une infection à VIH avancée et celles nées avec des déficiences immunitaires.

Selon le CDC, quelque 7 millions d’adultes aux États-Unis souffrent d’une maladie, comme le cancer, qui compromet leur système immunitaire.