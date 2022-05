Le CDC exhorte les Américains plus âgés à se faire vacciner alors que les hospitalisations montent en flèche

“Cela laisse environ 60% des Américains âgés sans la protection dont ils pourraient avoir besoin pour prévenir les maladies graves, l’hospitalisation et la mort”, a déclaré Walensky. “Nous savons que l’immunité diminue avec le temps, et nous devons faire tout ce que nous pouvons maintenant pour protéger les plus vulnérables.”

Seulement 43% des personnes âgées de 65 ans et plus ont reçu une dose de vaccin au cours des six derniers mois et seulement 38% des personnes âgées de 50 à 64 ans l’ont fait, a déclaré Walensky.

Les Centers for Disease Control and Prevention ont exhorté cette semaine les Américains plus âgés à se faire vacciner contre Covid pour augmenter leur protection contre le virus au milieu d’une nouvelle augmentation des hospitalisations, en particulier parmi les 70 ans et plus.

Walensky a déclaré que les personnes âgées de 50 ans et plus devraient recevoir un quatrième vaccin Covid, et celles de 12 ans et plus dont le système immunitaire est affaibli devraient recevoir un cinquième vaccin. En mars, le CDC a déclaré que les personnes de ces groupes pourraient obtenir une deuxième dose de rappel Moderna et Pfizer si elles le souhaitaient. L’agence de santé publique a renforcé ses directives jeudi, disant aux gens de se faire vacciner pour une protection supplémentaire pendant la vague actuelle de Covid.

Les hospitalisations ont augmenté de 25% parmi les 70 ans et plus au cours de la semaine dernière, avec plus de 1 500 personnes dans le groupe d’âge admises avec Covid par jour en moyenne mardi, selon les données du CDC. Les États-Unis signalent plus de 100 000 nouvelles infections à Covid par jour en moyenne, soit une augmentation de 18 % par rapport à la semaine précédente, alors que davantage de variantes transmissibles d’omicron pleurent les États-Unis.

Chez les personnes âgées de 50 ans et plus, deux doses de vaccins Pfizer et Moderna sont efficaces à environ 50 % pour prévenir les visites aux urgences et aux soins d’urgence dues à une infection à omicron six mois après avoir reçu la deuxième injection, selon les données présentées lors d’une réunion du comité du CDC en avril. Une troisième dose augmente cette protection à environ 77 %.

La Food and Drug Administration et le CDC ont autorisé un deuxième rappel pour les Américains âgés en mars sur la base principalement des données d’Israël. Des scientifiques israéliens ont découvert qu’une quatrième dose réduisait de 78 % le taux de mortalité par Covid chez les personnes âgées de 60 ans et plus par rapport à celles qui avaient reçu trois injections. L’étude, qui n’a pas fait l’objet d’un examen par les pairs, a examiné le dossier médical de plus de 500 000 personnes de janvier à février chez le plus grand fournisseur de soins de santé d’Israël, Clalit Health Services.

“Cette quatrième dose de rappel est quelque chose que les preuves que nous avons maintenant d’Israël suggèrent qu’en l’obtenant, on peut réduire le risque d’hospitalisation et de décès dans cette population de personnes âgées”, a déclaré le Dr Peter Marks, un haut responsable de la FDA, aux journalistes pendant un appel en mars.

“Nous espérons qu’en prenant cette mesure, nous aiderons les gens à prendre des mesures pour se protéger si une autre vague traverse ce pays”, a déclaré Marks.