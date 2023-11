Le CDC étend la surveillance de la détection précoce des virus

Le CDC étend son programme de détection précoce des maladies respiratoires infectieuses. Photo de James Gathany/Centres de contrôle et de prévention des maladies via Wikimedia Commons

6 novembre (UPI) — Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis étendent leur programme de surveillance des maladies infectieuses pour détecter plus de 30 bactéries, cibles de résistance aux antimicrobiens et virus, notamment les grippes A et B, et le virus respiratoire syncytial, connu sous le nom de RSV, et le SRAS-CoV-2.

L’agence lancera le programme pilote dans quatre des aéroports les plus fréquentés d’Amérique : Aéroport international de Boston-Loganl’aéroport international de San Francisco, l’aéroport international de Dulles à Washington, DC et l’aéroport international John F. Kennedy à New York.

Il s’agit d’une expansion de l’agence Surveillance génomique basée sur les voyageurs programme. Les échantillons dont le test est positif seront téléchargés dans des bases de données publiques qui aideront éduquer et informer informer les responsables de la santé publique et les décideurs de la prévalence des maladies respiratoires infectieuses, telles que la COVID-19 et d’autres affections.

Le programme de surveillance, dirigé par la Direction de la santé des voyageurs du CDC, a été introduit pendant la pandémie de COVID-19 pour détecter de nouvelles variantes du SRAS-CoV-2 et d’autres agents pathogènes. Les agents de santé testent des échantillons d’écouvillons nasaux et d’eaux usées provenant de passagers arrivant sur des vols internationaux dans les aéroports américains et se portent volontaires pour se faire tester.

“Nous savons que les voyageurs constituent une population très importante à prendre en compte pour suivre les infections nouvelles et émergentes”, a déclaré le Dr Cindy Friedman, qui dirige le programme de surveillance génomique des voyageurs du CDC et chef de la branche santé des voyageurs de l’agence. a dit à CNN.

Dans le cadre de l’expansion du programme, les échantillons testés positifs pour ces virus infectieux seront séquencés et téléchargés dans des bases de données publiques afin de fournir des informations précieuses aux responsables de la santé et aux décideurs.

Le programme assure actuellement la surveillance du COVID-19 dans sept grands aéroports internationaux des États-Unis.

“Nous avons commencé cela comme un concept. Pourrions-nous inciter les voyageurs à se porter volontaires à l’aéroport pour nous donner volontairement un échantillon lorsqu’ils arrivent de pays du monde entier ?” » a déclaré Friedman. “Et pourrions-nous obtenir suffisamment d’échantillons pour ensuite tester et faire un séquençage génomique et savoir très rapidement ce qui allait arriver dans notre pays.”

Le programme de surveillance a testé plus de 370 000 voyageurs à l’aide d’écouvillons nasaux, avec environ 6 000 voyageurs bénévoles chaque semaine, selon le CDC.

Le programme a collecté des échantillons auprès de voyageurs de plus de 135 pays et séquencé plus de 14 000 échantillons pour une analyse plus approfondie par les responsables de la santé publique.

“L’expansion du programme de surveillance génomique basé sur les voyageurs à la grippe, au VRS et à d’autres agents pathogènes est essentielle à l’approche de la saison respiratoire d’automne”, a déclaré Friedman.

Le CDC a déclaré que le programme TGS a agi comme un système d’alerte précoce pour détecter les variantes nouvelles et rares du virus SARS-CoV-2 pendant la pandémie et fera de même pour d’autres virus respiratoires à l’avenir, fournissant des informations plus détaillées aux responsables de la santé publique. .

Le programme de traitement des eaux usées, introduit en août 2022, collecte les eaux usées d’un seul avion à l’aide d’un dispositif de collecte, et les échantillons sont expédiés à un laboratoire pour tests.

Si les échantillons s’avèrent positifs pour un agent pathogène spécifique, tel que le COVID-19, ils subissent un séquençage du génome entier pour déterminer les variantes.

“Un échantillon provenant d’un avion venant d’une destination géographique lointaine peut nous donner des informations potentielles sur 200 à 300 personnes qui se trouvaient à bord de cet avion”, a déclaré Friedman.

Le CDC travaille avec Ginkgo Bioworks, une société mondiale de biosécurité qui travaille avec des groupes allant des entreprises internationales de santé publique aux gouvernements hyper-locaux pour détecter et tenter de prévenir les urgences de santé publique.