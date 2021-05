Le CDC et le Fauci affirment que les personnes vaccinées peuvent reprendre leurs activités normales sans se masquer… à quelques exceptions près – RT USA News

Les Centers for Disease Control and Protection (CDC) ont assoupli leurs directives sur le masquage contre Covid-19, et même le conseiller en santé de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, en a surpris certains avec sa position soudainement plus décontractée.

«Si vous êtes complètement vacciné, vous pouvez commencer à faire les choses que vous aviez arrêtées à cause de la pandémie. Nous avons tous rêvé de ce moment, où nous pourrons retrouver un sentiment de normalité », Le directeur du CDC, le Dr Rochelle Walensky, a déclaré jeudi. Les personnes entièrement vaccinées n’ont plus besoin de porter de masque facial ni de respecter la distanciation sociale à l’extérieur ou à l’intérieur, selon les directives mises à jour. Il existe cependant quelques exceptions à la règle, car les masques sont toujours recommandés pour les personnes non vaccinées, dans les entreprises qui en ont besoin, ainsi que dans les hôpitaux et autres contextes. La directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky, annonce que les Américains entièrement vaccinés n’ont plus besoin de porter de masques ou de se distancer physiquement, à l’intérieur ou à l’extérieur dans presque toutes les circonstances. pic.twitter.com/ZY3Pzr4FG0 – Le recomptage (@therecount) 13 mai 2021 RUPTURE: Les CDC disent que les Américains entièrement vaccinés peuvent participer à des activités – à l’intérieur ou à l’extérieur – grandes ou petites – sans masque ni distanciation sociale. Exceptions: – Autobus – Avions – Hôpitaux – Prisons – Refuges pour sans-abri – Rupture911 (@ Breaking911) 13 mai 2021 «C’est un moment passionnant et puissant, cela ne pourrait se produire que grâce au travail de tant de personnes qui ont veillé à ce que nous ayons l’administration rapide de trois vaccins sûrs et efficaces,» Dit Walensky. Certains étaient sceptiques quant au ton des célébrations, y voyant une initiative politique visant à déclarer la fin de la pandémie et une opportunité pour le gouvernement de revendiquer la victoire au milieu de nombreuses crises imminentes. Il n’était pas dans l’intérêt de Biden Admin que le cloud COVID reste suspendu au-dessus de sa présidence. Mouvement intelligent pour pousser le CDC à déclarer COVID en autant de mots. Il ne fait aucun doute que les «experts en santé publique» du gouvernement comme Fauci ont perdu cette bataille. – Jordan Schachtel (@JordanSchachtel) 13 mai 2021 Walensky a ajouté que Covid-19 est « imprévisible » et un autre pic de cas pourrait forcer le CDC à mettre à jour ses directives une fois de plus pour être plus strictes. «L’année dernière nous a montré que ce virus peut être imprévisible, donc si les choses empirent, il y a toujours une chance que nous devions modifier ces recommandations». elle a dit. Avant l’annonce officielle, Fauci a également annoncé une position révisée sur les masques dans une interview avec CBS News, affirmant que les personnes entièrement vaccinées n’avaient pas besoin de porter de masques à l’extérieur.



«Si vous vous retrouvez dans une situation complètement surpeuplée où les gens tombent les uns sur les autres, alors vous portez un masque», il a dit. La volte-face apparente en a surpris beaucoup, car Fauci a été l’un des principaux promoteurs de la poursuite du port de masque, s’engageant même dans de multiples échanges passionnés avec le sénateur Rand Paul (R-Kentucky) sur la question de savoir si les Américains vaccinés devraient continuer à porter les masques. Paul a rejeté la sur-préparation comme « théâtre » en mars, mais Fauci a affirmé que le sénateur était « Tout à fait faux. » Le Dr Fauci a apparemment recherché le mot «vacciné». – Fille biaisée (@BiasGirl) 13 mai 2021 « Il disait que si vous avez été infecté ou vacciné, ne portez pas de masque – ce qui est totalement contraire à tous les principes de santé publique », Fauci a informé CBS de la position de Paul. Alors que certains ont critiqué Fauci et le CDC, beaucoup célèbre la levée des directives sanitaires strictes. Certains, cependant, se sont tournés vers les médias sociaux pour déclarer qu’ils continueraient à se masquer même avec les conseils mis à jour. Même mon fils de 23 ans a dit qu’il continuerait à porter un masque pour toujours. Pas de grippe cette année, pas de rhume, pas de virus, les allergies sont bien moindres. Sa santé est tellement meilleure pour le port de masques – Jojoe614 (@ Jojoe6141) 13 mai 2021 Non merci, je vais garder le mien – HaymonzPlanet (@HaymonzP) 13 mai 2021 Le président Joe Biden a clairement exprimé sa position sur le masquage dans un tweet de jeudi présentant aux Américains deux choix: se faire vacciner ou porter un masque. Après un an de dur labeur et tant de sacrifices, la règle est désormais simple: faites-vous vacciner ou portez un masque jusqu’à ce que vous le fassiez. – Joe Biden (@JoeBiden) 13 mai 2021 Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!