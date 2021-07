Le CDC et le Département d’État lèvent l’alerte alors que les cas de COVID augmentent

Les citoyens américains devraient éviter de se rendre au Royaume-Uni en raison d’un pic de cas de coronavirus, ont déclaré lundi deux agences gouvernementales.

Les Centers for Disease Control and Prevention et le Département d’État américain ont chacun élevé les niveaux d’alerte pour la région à leurs niveaux les plus élevés.

Le CDC a relevé l’avis de voyage pour le Royaume-Uni à un niveau 4, ce qui signifie « éviter les voyages », citant des niveaux « très élevés » de cas de coronavirus. L’alerte était au niveau 3, qui conseillait aux voyageurs d’être complètement vaccinés avant de se rendre au Royaume-Uni et recommandait aux voyageurs non vaccinés d’éviter les voyages non essentiels. L’alerte aux voyageurs au Royaume-Uni est au niveau 3 depuis mai.

« En raison de la situation actuelle au Royaume-Uni, même les voyageurs entièrement vaccinés peuvent être à risque de contracter et de propager des variantes de COVID-19 », a déclaré le CDC dans sa mise à jour.

Le Royaume-Uni, qui englobe l’Angleterre, l’Écosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord, n’était pas le seul à être élevé au niveau 4 par le CDC. Les îles Vierges britanniques, les Fidji, l’Indonésie et le Zimbabwe ont également vu leurs niveaux d’alerte augmenter.

Le département d’État a également relevé son niveau d’alerte sur le Royaume-Uni au niveau 4, ce qui signifie « ne voyagez pas », pour refléter la désignation du CDC. Le département d’État a intégré les désignations COVID-19 du CDC dans ses alertes depuis avril.

Le Royaume-Uni a enregistré plus de 50 000 nouveaux cas en une journée pour la première fois en six mois, et le principal conseiller médical du gouvernement britannique a émis un avertissement grave alors que la Grande-Bretagne assouplissait davantage de restrictions COVID-19 lundi.

Les niveaux de risque de voyage accrus pour le Royaume-Uni surviennent alors que les compagnies aériennes et les promoteurs du tourisme ont exhorté le président Joe Biden à lever les restrictions sur les voyages internationaux vers les États-Unis depuis le Royaume-Uni et d’autres pays, y compris ceux de l’Union européenne. Plusieurs pays européens ont déjà rouvert leurs frontières aux citoyens américains cet été.

La semaine dernière, des rapports ont indiqué que Biden aurait une mise à jour sur les restrictions de voyage internationalesdès cette semaine.

Les citoyens américains peuvent-ils voyager au Royaume-Uni dès maintenant ?

Les citoyens américains sont autorisés à voyager au Royaume-Uni mais sont confrontés à des restrictions de voyage, notamment des exigences de test de coronavirus et de quarantaine.

Les voyageurs revenant du Royaume-Uni aux États-Unis doivent également présenter un test de coronavirus négatif ou une récupération récente de COVID-19 pour embarquer sur des vols internationaux à destination des États-Unis en vertu d’une exigence du CDC en place depuis janvier. L’exigence s’applique à tous les voyageurs à destination des États-Unis sur les vols internationaux, même ceux qui sont entièrement vaccinés.