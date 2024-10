Le CDC et le comité consultatif sur la prévention soutiennent l’utilisation élargie des vaccins antipneumococciques de Pfizer et Merck

Mercredi, le comité consultatif sur les pratiques d’immunisation (ACIP) des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis a voté en faveur d’une recommandation d’utilisation élargie pour Merck & Co Inc. (NYSE : MRK) et Pfizer Inc. (NYSE : PFE) vaccins conjugués contre le pneumocoque.

Le panel du CDC a recommandé abaisser l’âge de la vaccination antipneumococcique de 65 à 50 ans.

« Le vote de l’ACIP pour étendre la vaccination antipneumococcique des adultes afin d’inclure désormais tous les adultes âgés de 50 ans et plus marque une étape importante dans l’engagement de longue date de Pfizer à réduire le fardeau de cette maladie potentiellement mortelle », a déclaré le directeur des affaires médicales de Pfizer pour les vaccins et antiviraux mondiaux. dit Luis Jodar.

Lire aussi : L’injection antipneumococcique du développeur de vaccins contre les infections bactériennes Vaxcyte s’avère prometteuse lors d’un essai à mi-parcours, les stocks augmentent

On estime que les 20 sérotypes contenus dans le PREVNAR 20 de Pfizer sont responsables de plus de 2 000 décès et de plus de 65 000 cas de maladie pneumococcique invasive (IPD), notamment de bactériémie, de méningite et de pneumonie communautaire, chaque année chez les adultes âgés de 50 à 64 ans.

Entre 2018 et 2022, plus de la moitié des cas d’IPD chez les personnes âgées de 50 à 64 ans étaient dus à ces 20 sérotypes.

Dans la présentation, ACIP mis en évidence que parmi les adultes âgés de 50 à 64 ans atteints d’une maladie pneumococcique, une proportion élevée (88 %) d’adultes

souffraient d’au moins 1 affection avec une indication de vaccin antipneumococcique basée sur le risque.

Le groupe de travail sur les vaccins antipneumococciques du CDC a souligné dans son présentation qu’une recommandation basée sur l’âge augmenterait probablement la vaccination plus efficacement qu’une approche basée sur les risques.

Le groupe d’experts a également souligné l’impact économique, la couverture des sérotypes et les avantages en matière d’équité en matière de santé pour étayer sa recommandation.

En juin de cette année, la FDA a approuvé le Capvaxive (vaccin conjugué 21-valent contre le pneumocoque) de Merck pour protéger contre 21 souches de bactéries afin de prévenir une maladie grave. forme de maladie pneumococcique.

Il s’agit du premier vaccin conjugué contre le pneumocoque spécialement conçu pour protéger les adultes contre une bactérie appelée pneumocoque qui peut provoquer des maladies graves et une infection pulmonaire.

Action sur les prix : Lors du dernier contrôle jeudi, l’action MRK était en baisse de 0,73 % à 105,60 $ et l’action PFE était en baisse de 1,02 % à 28,57 $.

Lire ensuite :

Photo via Shutterstock

DÉBLOQUÉ : 5 NOUVEAUX MÉTIERS CHAQUE SEMAINE. Cliquez maintenant pour obtenir quotidiennement les meilleures idées commercialesainsi qu’un accès illimité à des outils et des stratégies de pointe pour prendre l’avantage sur les marchés.

Obtenez la dernière analyse boursière de Benzinga ?