Le déploiement du vaccin contre le coronavirus de Johnson & Johnson devrait reprendre aux États-Unis, ont déclaré le CDC et la FDA, mais le tir viendra avec un avertissement sur les effets secondaires rares après que la coagulation du sang chez les receveurs a incité une pause sur les vaccinations.

Les agences ont déclaré que le risque de thrombose chez les patients est « très lent, » trouver le vaccin suffisamment sûr pour continuer les vaccinations, tout en promettant de «Restez vigilant pour continuer à enquêter sur ce risque.»

«Nous avons conclu que les avantages connus et potentiels du vaccin Janssen Covid-19 l’emportent sur ses risques connus et potentiels chez les personnes de 18 ans et plus. Nous sommes convaincus que ce vaccin continue de répondre à nos normes d’innocuité, d’efficacité et de qualité ». La commissaire par intérim de la Food and Drug Administration (FDA), Janet Woodcock, a déclaré vendredi, après que le groupe consultatif du CDC a plaidé pour la reprise du déploiement.

Plus tôt dans la journée, le Comité consultatif sur les pratiques d’immunisation a voté par 10 contre 4 pour recommander la levée de la pause de 11 jours vendredi, un membre s’abstenant en raison d’un conflit d’intérêts potentiel. Bien que le panel ait déclaré que les avantages du vaccin J&J l’emportaient sur ses risques, il a néanmoins suggéré de joindre un avis au vaccin sur les risques accrus de forme rare mais dangereuse de caillots sanguins.

La pause est intervenue le 13 avril, après que six patients ont développé de graves caillots sanguins dans les jours suivant la vaccination J&J. Le comité CDC s’est réuni le lendemain pour examiner ces cas, mais a décidé de prendre plus de temps pour parvenir à une conclusion.





Depuis lors, de nouveaux rapports de coagulation sanguine ont fait surface, parmi lesquels neuf autres cas confirmés, portant le total à 15 sur environ 7 millions de personnes vaccinées avec le vaccin J&J aux États-Unis. Parmi eux, trois sont décédés, tandis que sept sont hospitalisés, selon le panel CDC. Jeudi, les services de santé du département d’État du Texas ont signalé un autre cas possible, tandis que le CDC a déclaré le même jour qu’il enquêtait sur la mort d’une femme de l’Oregon. «Un caillot sanguin rare mais grave» qui s’est développé dans les deux semaines suivant l’inoculation.

Tous les cas concernaient des femmes, la plupart âgées de 18 à 49 ans, dont sept dans la trentaine. Les patients n’avaient pas de problèmes de santé communs ou ne prenaient pas de médicaments permettant de relier les cas, tels que l’obésité ou les pilules contraceptives.

À la suite de l’autorisation d’utilisation d’urgence de la FDA pour le vaccin J&J fin février, un certain nombre de rapports similaires faisant état de caillots sanguins en Europe ont incité plus d’une douzaine de pays à interrompre temporairement leurs propres déploiements, les responsables de la santé suédois prolongeant la pause la semaine dernière. Depuis lors, les régulateurs de l’Union européenne ont donné le feu vert à la reprise des vaccinations J&J dans le bloc, affirmant que le rapport bénéfice / risque global «Reste positif» et la coagulation est un « très rare » effet secondaire, alors même que certains États continuent d’examiner les données pour parvenir à leurs propres conclusions.





