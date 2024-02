Le CDC envisage de mettre fin à la période d’isolement de 5 jours pour Covid

Mais en se concentrant sur la politique d’isolement pour Covid, l’agence gaspille une opportunité de promouvoir de meilleures politiques de santé publique, ont déclaré plusieurs experts.

“D’un point de vue de santé publique à long terme, je pense que cela crée un précédent malheureux”, a déclaré le Dr Syra Madad, directrice principale du programme sur les agents pathogènes spéciaux à NYC Health and Hospitals.

Elle a exhorté le CDC à « saisir cette opportunité pour véritablement changer la façon dont nous répondons aux épidémies et pandémies mortelles et plaider en faveur de congés de maladie et familiaux payés et garantis au niveau national au lieu de céder à l’option la plus simple consistant à éliminer la période d’isolement ».

Certains chercheurs craignaient que les Américains n’interprètent les nouveaux conseils comme signifiant que Covid n’était plus une menace. À son apogée cet hiver, le Covid a fait environ 1 500 morts par semaine. Chez les adultes de plus de 65 ans, les décès dus au Covid sont deux à quatre fois plus fréquents que ceux dus à la grippe.

“Il y a encore beaucoup de gens qui contractent le Covid et en meurent aux États-Unis”, a déclaré le Dr Boghuma Titanji, médecin spécialiste des maladies infectieuses à l’Université Emory d’Atlanta.