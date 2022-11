Le CDC enquête sur une épidémie de Listeria liée aux viandes et aux fromages chez Delis

Une épidémie de listeria lié aux viandes et fromages vendus aux comptoirs de charcuterie fait l’objet d’une enquête par des responsables de la santé, ont annoncé mercredi les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. L’avis n’inclut aucun rappel.

Seize personnes de six États ont été atteintes d’une souche épidémique de listeria monocytogenes d’avril 2021 à septembre 2022, selon le CDC. Une personne qui est tombée malade est décédée et une autre qui est tombée malade était enceinte et a perdu sa grossesse. Treize personnes ont été hospitalisées.

Certaines personnes qui mangent des aliments contaminés par la listeria n’auront pas besoin de soins médicaux ou ne seront pas testées pour la listeria, c’est pourquoi les responsables de la santé disent que le nombre de personnes malades lors d’épidémies comme celle-ci est généralement sous-estimé. Cependant, les femmes enceintes et leurs fœtus en pleine croissance, les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli sont plus à risque de maladie grave lorsqu’ils mangent des aliments contaminés. Les personnes en dehors de ce groupe à haut risque sont peu susceptibles de tomber gravement malades, selon le CDC.

Les enquêteurs travaillent toujours pour déterminer les aliments ou les épiceries fines spécifiques qui pourraient être contaminés par la souche épidémique, a déclaré le CDC, ajoutant que davantage d’États pourraient être inclus dans l’épidémie autres que ceux avec des maladies connues (Californie, Illinois, New York, Massachusetts , New Jersey et Maryland). Sur 12 personnes dont le CDC disposait d’informations, 11 ont déclaré avoir mangé de la viande ou du fromage dans des comptoirs de charcuterie. Cinq des sept personnes malades à New York ont ​​​​déclaré avoir mangé de la viande ou du fromage dans des épiceries fines de NetCost Market, une chaîne d’épiceries qui vend des aliments internationaux. Cependant, le CDC a déclaré que les enquêteurs ne pensaient pas que NetCost était la seule source de la maladie, car les autres personnes qui sont tombées malades n’ont pas fait leurs courses dans cette épicerie spécifique.

NetCost Market n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Qui est le plus à risque de listeria?

Le CDC a averti les personnes qui courent un risque plus élevé de tomber malades à cause de la listeria d’éviter de manger de la viande et des fromages provenant de comptoirs de charcuterie à moins que les aliments ne soient bien cuits à une température “très chaude” de 165 degrés Fahrenheit, qui sera suffisamment élevée pour tuer la bactérie nocive , y compris listeria monocytogenes. Les femmes enceintes, en particulier, courent un risque élevé d’infections à listeria et peuvent être 10 fois plus susceptibles être infecté, selon le CDC. Les symptômes courants chez les femmes enceintes peuvent être seulement légers ou pseudo-grippaux, mais peuvent entraîner une perte de grossesse ou des infections qui se transmettent aux nouveau-nés.

Les symptômes d’une infection à listeria, ou listériose, chez les personnes qui ne sont pas enceintes comprennent symptômes intestinaux comme la diarrhée et les vomissements, qui commencent généralement dans la journée suivant la consommation d’un aliment contaminé et s’améliorent en un à trois jours. Cependant, certaines personnes développent une maladie invasive, qui peut provoquer des symptômes tels que fièvre, douleurs musculaires ou symptômes pseudo-grippaux, confusion, maux de tête, raideur de la nuque, perte d’équilibre ou convulsions.

Les viandes et les fromages des épiceries fines ont été des sources courantes de listeria dans d’autres éclosions. C’est en partie parce que la listeria se propage facilement dans l’environnement de la charcuteriey compris les comptoirs de charcuterie, les trancheuses et les différentes mains qui préparent les aliments à emporter à la maison.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.